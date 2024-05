Los papeles de la Liga de Fútbol Norte de Santa Cruz ya se encuentran en regla, es decir que el Torneo Apertura ya está para disputar su primera fecha, pero desde la Comisión Normalizadora comentaron a La Opinión Zona Norte que tienen que arreglar un tema con los clubes.

Cabe destacar que el fixture, también fue sorteado nuevamente ante los representantes de cada club. Por ende, la primera fecha quedó señalada con los siguientes encuentros: Catamarca FC vs Estrella del Sur, Olimpia Juniors vs Mar del Plata, Talleres vs Camioneros y Defensores de Pico Truncado vs Marcelo Rosales. Libre en ésta instancia, quedará Estrella Norte.

Olimpia Juniors es el último campeón del torneo de la Liga de Fútbol Norte, y se ganó el cupo para el Torneo Regional Amateur de este año. Pero tras los problemas de la liga, corre peligro la participación del club caletense. La nueva comisión deberá trabajar para que Olimpia pueda participar de este torneo nacional y ponerse en contacto con el Consejo Federal.

El fútbol federado del norte de Santa Cruz estuvo parado cinco meses, y de una vez por todas, arrancará el Torneo Apertura.

¿Cómo están los clubes?

Las instituciones desde hace varias semanas se encuentran entrenando para llegar de la mejor manera al Torneo Apertura, además de los refuerzos que van llegando a los clubes para afrontar una nueva temporada.

Muchos jugadores federados se fueron a jugar la Liga de los Barrios de Caleta Olivia, debido a la espera de cinco meses para arrancar el Torneo Apertura. Pero a su vez, muchos jugadores del fútbol barrial pasaron a la Liga de Fútbol Norte.

La programación oficial de la primera fecha saldrá este miércoles/jueves por la noche. Los clubes e hinchas se encuentran a la espera del arranque del Apertura, el torneo arrancará, pero habrá un párate debido al invierno a mediados de junio.