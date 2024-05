Por fin, y de una vez por todas; volverá la Liga de Fútbol Norte. La Comisión Normalizadora trabajó fuertemente para presentar todos los papeles correspondientes para poner todo en orden, de esta manera en los próximos días se realizará la asamblea para conocer a sus nuevos dirigentes. Además del inicio del Torneo Apertura y la posible salida de Olimpia Juniors del Torneo Regional Amateur de este año.

La primera fecha del campeonato podría arrancar el fin de semana del 11 y 12 de mayo, El formato de disputa será, contrariamente a como se tenía pensado en un comienzo, a una sola rueda, en la modalidad de todos contra todos.

Cabe destacar que el fixture, también fue sorteado nuevamente ante los representantes de cada club. Por ende, la primera fecha quedó señalada con los siguientes encuentros: Catamarca FC vs Estrella del Sur, Olimpia Juniors vs Mar del Plata, Talleres vs Camioneros y Defensores de Pico Truncado vs Marcelo Rosales. Libre en ésta instancia, quedará Estrella Norte.

Olimpia Juniors es el último campeón del torneo de la Liga de Fútbol Norte, y se ganó el cupo para el Torneo Regional Amateur de este año. Pero tras los problemas de la liga, corre peligro la participación del club caletense. La nueva comisión deberá trabajar para que Olimpia pueda participar de este torneo nacional y ponerse en contacto con el Consejo Federal.

La Opinión Zona Norte habló brevemente con Rodolfo Baigorria, miembro de la Comisión Normalizadora. Que dijo “si todo va bien el 12 de mayo arrancará el torneo”.

En cuanto a la participación de Olimpia Juniors en el Torneo Regional comentó lo siguiente “hay que hacer las averiguaciones al Concejo Federal para que un club caletense participe en esta competencia“.

De esta manera, la nueva comisión que será elegida en los próximos días deberán trabajar en el arranque del campeonato y la posibilidad de que Olimpia Juniors y Caleta Olivia se quede sin participación en el Regional, además de las perdidas de jugadores que se fueron a jugar a la Liga de Barrios. Tras cinco meses, vuelve la Liga de Fútbol Norte.