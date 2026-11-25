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Cintia Fernández, madre de Martina Ríos, la joven de 22 años asesinada el 11 de octubre de coriente año, y su abogado querellante, Alberto Luciani, estuvieron en la localidad de Caleta Olivia este miércoles 25 de noviembre para reunirse con el juez de Recursos Carlos Borges y buscar avances de la Justicia. A más de un mes, la causa no tiene un caratula clara y el único sobreviviente del incendio, Enzo Acosta, no fue imputado y tampoco declaró.

Fernández contó que el día anterior accedieron a resultados de pericias que no les habían entregado antes. Una publicación de una amiga de la familia, Ramona, había puesto el tema en discusión. La misma fue compartida por La Opinión Austral. Los detalles son contundentes y corresponden a las tareas realizadas el mismo día del incendio.

Las pericias indicaron que hubo trapos embebidos con combustible, que según el informe sería nafta. “Es como un poco raro cuando ya en todas las pericias habían determinado que sí era esto lo que había pasado“, dijo y sumó: “¿Cuáles serían esas pruebas que según él no tenemos?”, se preguntó en referencia al juez de la causa, Eduardo Quelín.

“Él la puso en ese lugar”, dijo Cintia

En dialogo con este medio, la mujer explicó que en el domicilio había solo dos personas: Martina, que murió, y Enzo, “la única persona que salió con vida y prácticamente ileso”. Aseguró que Acosta “en ningún momento intentó hacer algo por Martina, justamente porque él la puso en la situación en la que quedó y murió”.

“No había manera de que Martina salga porque él se encargó de que eso no fuese posible, de que ella no pudiese salir por sus propios medios ni que nadie pudiese ayudarla”, afirmó. Los primeros en llegar, vecinos, bomberos y policías, no pudieron asistirla porque no había escalera ni forma de acceder a la habitación donde estaba. “La verdad que no sé qué otras pruebas necesita el juez“, dijo.

Reclamo al juez Eduardo Quelín

“Yo creo que el juez tiene una función ante toda la sociedad. Mi hija es un ser humano que necesitaba el mismo trato, el mismo respeto que cualquier otra persona”, sostuvo Cintia. Dijo que el magistrado no está siendo imparcial y que debería fijarse solo en lo que determinan las pruebas. “Yo no le estoy pidiendo nada ni por venganza ni nada que no corresponda“.

Y añadió: “A cualquier otra persona en circunstancias parecidas y con menos pruebas de las que hay, ya estaría detenido y él no. No puede ser que siga libre como si no hubiese hecho nada. No es porque sea mi hija, podría haber sido cualquier otra persona, pero mató a una persona, entonces eso no está bien, no tiene que estar en libertad”.