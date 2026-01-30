Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La perra “Hela“, entrenada en la búsqueda de restos humanos, que es parte del equipo de la División de Canes de Comodoro Rivadavia, lideró las tareas del pasado viernes 30 en el descampado que se encuentra ubicado entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario de Caleta Olivia. Los trabajos se realizaron a la mañana y a la tarde, extendiéndose al norte y después al sur.

En los días posteriores, cuando el personal de Bomberos, Criminalística, DDI y Canes estuvo llevando a cabo rastrillajes, no hubo resultados positivos en relación al hallazgo de nuevos indicios que ayuden a avanzar en la investigación que se propone dar con la identidad de la víctima del hecho y determinar de si se trató de un accidente o un homicidio, además de conocer la responsabilidad detrás del caso que causó conmoción en la comunidad.

Personal policial trabajando en la zona. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

“Seguimos, no con los rastrillajes, sino en base a la labor del can Hela y la gente que la dirige”, comentaron desde la Dirección General Regional Norte al diario La Opinión Austral. Asimismo, dieron a conocer que el personal de la Policía “se encuentra a la espera de nuevos recursos pedidos por Investigaciones“, aunque dijo que desconoce cuáles son, comentó que los mismos “llegarían la semana próxima“.

Está busqueda surgió luego de que la runner hallara una mano el pasado 21. Tras eso, los uniformados encontraron otra mano, dos pies, manchas de sangre y una cabeza con poco tejido que estaba dentro de una bolsa de plástico. Tras varias jornadas sin resultados, el trabajo de rastrillaje se retomó esta semana, ya que peritos lograron obtener una huella dactilar a partir de una de las manos encontradas.

El lugar permanece preservado bajo custodia policial mientras se desarrollan las tareas técnicas y se aguardan los resultados de los estudios forenses que serán claves para esclarecer el hecho. Mientras tanto, personal policial de las Divisiones antes mencionada siguen trabajando en la zona, para continuar con la búsqueda de nuevos indicios.