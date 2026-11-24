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La petrolera Quintana Energy realizó este martes 24 de noviembre la apertura de los sobres técnicos y económicos correspondientes a la Compulsa N° CP-0001/2026, destinada a contratar el servicio de transporte de cargas para el yacimiento Cañadón León–Meseta Espinosa, en Santa Cruz.

El procedimiento se llevó adelante ante escribano público y bajo una modalidad abierta y verificable. Según informó la compañía, todos los oferentes fueron invitados a presenciar el acto, en el marco de su política de contrataciones en la provincia.

La convocatoria tiene como objetivo contratar el servicio de transporte de cargas líquidas y sólidas necesarias para el desarrollo de las operaciones en el área petrolera.

Qué sigue después de la apertura de sobres

Tras la apertura de las propuestas, comenzará la etapa de evaluación técnica y económica. En esta instancia se analizarán las ofertas que hayan cumplido con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

Ese proceso será previo a la adjudicación del servicio, por lo que la apertura de los sobres constituye una instancia dentro del procedimiento de contratación y no implica todavía la selección de una empresa prestadora.

Desde Quintana Energy señalaron que la compulsa se desarrolló bajo criterios de apertura y verificabilidad, con la participación de los oferentes convocados.