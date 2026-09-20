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La División Unidad Operativa Caminera Ramón Santos, que se encuentra ubicada en el acceso norte de la localidad de Caleta Olivia, ingreso a la provincia de Santa Cruz, difundió este domingo 20 de septiembre un informe sobre el estado de la Ruta Nacional N° 3 y recomendó circular con precaución.

Según el reporte emitido a las 8 de la mañana que fue enviado a La Opinión Austral, la calzada se encuentra transitable y en condiciones normales, aunque las banquinas presentan barro y se detectaron baches en distintos sectores. La ruta tiene presencia de agua tras las intensas lluvias.

La advertencia principal se concentra en el kilómetro 1867, en el tramo comprendido entre Cerro Pan de Azúcar y el desvío de Playa Acinas. En ese sector hay baches de gran tamaño sobre la cinta asfáltica, por lo que se solicita reducir la velocidad y extremar los cuidados.

Las condiciones en las que se encuentra el ingreso a la localidad de Caleta Olivia. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ

Desde la dependencia también indicaron que algunos camiones deben invadir el carril contrario para poder realizar determinadas maniobras, lo que incrementa el riesgo de circulación para el resto de los conductores.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, el cielo se encontraba despejado, con una temperatura de 8 grados, sensación térmica de 2 grados, viento de 12 kilómetros por hora y una humedad del 85%. El abastecimiento de combustible era normal al momento de la elaboración del informe.

Para consultar el estado de las rutas, se encuentran habilitados los siguientes contactos de la División Unidad Operativa Caminera Ramón Santos:

Teléfono: 297-4586541.

WhatsApp: 2966-549055.