“Terminamos y nos dio negativo”, confió el comisario inspector Alejandro Gutiérrez, subdirector de la Dirección General Regional Norte sobre las tareas realizadas por la Policía de Santa Cruz en el descampado de los restos humanos. Se trata de una zona situada entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario de la localidad de Caleta Olivia, un lugar que está en boca de todos tras el hallazgo de dos manos, dos pies y un cráneo en una bolsa.

Los trabajos se realizaron hasta el viernes 23. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

La situación salió a la luz el miércoles 21 de enero tras la advertencia de una runner, quien había visualizado algo parecido a una mano en el descampado. Con la llegada de los efectivos policiales de la Comisaría Cuarta se confirmó que era una mano humana, se desligaron nuevos y amplios rastrillajes que llevaron al encuentro de las demás partes anatómicas mencionadas anteriormente. Los hallazgos se hicieron entre las 10 y las 16 horas.

Asimismo, tras las tareas que se replicaron el jueves pasado en la zona, Gutiérrez comentó que el caso se va a ir esclareciendo en los próximos días, tras conocerse los resultados preliminares de las pericias que se van a llevar a cabo en la localidad de Puerto Deseado. Además, dijo que “se manejan diversas hipótesis” y que “el miembro que estaba en avanzado estado de descomposición es la cabeza”, ya que el resto “se encontraba de una forma disecada”.

Efectivos organizándose para la búsqueda. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Desde el Ministerio de Seguridad enviaron a los medios de comunicación un informe de los hallazgos, donde informaron que en las tareas trabajaron efectivos de Comando de Patrullas, Comisarías, Bomberos, GOM, División Rural, División de Investigaciones, Canes de Búsqueda de Personas de Río Gallegos y Protección Civil. “Dada a la complejidad de las circunstancias que se amerita, sumado a la estricta reserva que se debe mantener, no se puede brindar mayor información, con el fin de no entorpecer las labores”, mencionaron en el escrito.