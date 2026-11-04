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Durante el transcurso de este martes, la Policía de la Provincia de Santa Cruz ejecutó una serie de operativos combinados de saturación e inspección vehicular en las localidades de El Calafate y Caleta Olivia, con el firme propósito de blindar los accesos interurbanos, neutralizar el tráfico de sustancias ilícitas y fortalecer la tranquilidad ciudadana en los vecindarios.

El primero de los procedimientos se concentró en la villa turística de El Calafate, donde efectivos pertenecientes a la División de Investigaciones (DDI), la División Narcocriminalidad y la Sección Canes montaron un estricto dispositivo de control sobre el portal de acceso a la villa cordillerana. La labor técnica de inspección preventiva contó con la destacada intervención de los canes biodetectores de narcóticos K9 Vogel y Alma, adiestrados para el rastreo y detección de estupefacientes en equipajes, habitáculos y encomiendas.

Durante la jornada de fiscalización sobre la ruta de ingreso, los uniformados procedieron a la identificación formal de 84 personas, al tiempo que se concretaron requisas sobre 42 automóviles particulares y 5 unidades de transporte de pasajeros de larga distancia. De acuerdo a lo informado por las autoridades operativas a cargo de la jurisdicción, el procedimiento concluyó sin registrarse anomalías ni novedades de índole delictiva, ratificando la efectividad disuasiva de la presencia de las brigadas en la portada de la ciudad.

De manera simultánea, en el extremo norte del territorio provincial, la ciudad de Caleta Olivia fue escenario de un imponente operativo de saturación y patrullaje preventivo diagramado para recorrer diversos sectores barriales. El despliegue de las fuerzas de seguridad respondió a una planificación coordinada entre múltiples dependencias para optimizar los recursos logísticos y humanos en zonas operativamente sensibles de la ciudad del Gorosito.

En el procedimiento desarrollado en suelo caletense intervinieron en forma conjunta efectivos de la Dirección de Investigaciones (DDI) Caleta Olivia, la División Narcocriminalidad, las Secciones Canes de Caleta Olivia y Pico Truncado, el Cuerpo de Prevención Barrial, el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), la División Infantería y la Dirección de Tránsito Municipal.

Las tareas combinadas permitieron realizar recorridas pedestres, interceptación aleatoria de rodados en la vía pública y verificación de documentación personal y dominial en arterias de alto tránsito, consolidando una marcada presencia disuasiva ante la comunidad.