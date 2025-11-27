Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El personal que se encontraba cumpliendo el horario de guardia en las instalaciones de la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia registró dos incidentes de incendio separados por unas horas durante la noche del miércoles pasado, 27 de noviembre del corriente año. Primero, un vehículo Ford Escort fue consumido por las llamas en calle Ombú, y más tarde, un autobús abandonado fue prendido fuego en un terreno baldío del barrio 150 Viviendas.

De acuerdo a la información a la que tuvo conocimiento La Opinión Austral, a través de consultas con a Policía de Santa Cruz, el primer suceso tuvo lugar a las 19:20 horas. Personal policial fue comisionado a la calle Ombú, tras un reporte radial sobre un vehículo en llamas. Al llegar al lugar, los uniformados corroboraron que un automóvil marca Ford Escort con dominio AGK-049, se estaba incendiando en su interior.

Posteriormente, arribó personal de Bomberos, quienes procedieron a sofocar el foco ígneo. El propietario, un ciudadano que resultó tener 51 años, se presentó en el lugar e informó que se enteró de la situación mediante su hijo, indicando que el incendio fue inoportuno. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de la ciudad de El Gorosito.

Por otro lado, La Opinión Austral tomó conocimiento que esa misma noche hubo otro caso similar. El segundo incidente se reportó más tarde, a las 23:36 horas, en el barrio 150 Viviendas, sobre calle 20 de Noviembre, en un pasaje sin salida. En esta ocasión, el foco ígneo se localizó sobre un colectivo abandonado en un terreno baldío.

Tras ser notificada, una ciudadana de 48 años, domiciliada en calle José Fuchs, manifestó a los efectivos que había dejado el rodado en ese terreno hacía aproximadamente tres meses debido a falta de espacio en su vivienda. Según la propietaria, el autobús ya se encontraba sin motor, sin ruedas y sin cristales. Además, comentó que un tercero le alertó sobre el incendio.

Finalmente, el personal policial realizó las actuaciones correspondientes en conjunto con el cuerpo de Bomberos y el Gabinete Criminalístico. Ambos casos fueron caratulados como investigación y están bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal N° 2.