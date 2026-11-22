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La Policía de Santa Cruz llevó adelante una amplia jornada de operativos preventivos simultáneos en Perito Moreno, Caleta Olivia, Jaramillo y Comandante Luis Piedra Buena.

Los procedimientos fueron ejecutados el pasado jueves 20 de noviembre por efectivos especializados de las distintas divisiones de Operaciones Rurales, quienes desplegaron controles vehiculares fijos y móviles, tareas de identificación de personas y minuciosas recorridas preventivas tanto en los accesos a las localidades como en sectores de chacras, caminos vecinales y establecimientos productivos.

Según pudo saber La Opinión Austral, el objetivo central de esta planificación operativa apunta a consolidar una presencia disuasiva en el ámbito rural, acompañar de cerca a vecinos y productores agropecuarios y detectar a tiempo cualquier maniobra irregular en el traslado de hacienda o mercaderías.

Uno de los puntos neurálgicos de la jornada tuvo lugar en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, donde el personal de la División Operaciones Rurales trabajó de manera estrecha y articulada junto a efectivos de la División Comisaría Segunda local. Allí se montó un dispositivo estratégico de fiscalización sobre la traza de la Ruta Nacional N° 3, corredor vial indispensable que conecta toda la costa atlántica patagónica.

Como saldo concreto de las inspecciones documentológicas y vehiculares realizadas en ese sector, los uniformados lograron identificar un total de treinta y un vehículos y sesenta y siete personas que circulaban por la zona, desarrollándose toda la labor sin que se registraran novedades de índole judicial ni infracciones contravencionales.

Más allá de la prevención estrictamente delictiva, la presencia policial en el terreno permitió neutralizar un riesgo vial inminente que suele representar un serio dolor de cabeza para los automovilistas en las rutas patagónicas. Durante las recorridas en Piedra Buena, los efectivos advirtieron la presencia de equinos sueltos deambulando en inmediaciones de la estación de servicio YPF, una situación sumamente peligrosa debido al intenso flujo de vehículos particulares y transporte pesado que ingresa y egresa permanentemente del parador sobre la ruta nacional.

Con celeridad y criterio preventivo, los policías arrearon y trasladaron a los animales hacia un sector seguro lejos de la cinta asfáltica, al tiempo que tomaron contacto con el responsable del predio para brindarle las recomendaciones legales y de resguardo correspondientes, evitando así un potencial siniestro vial de graves consecuencias.