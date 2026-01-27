Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un procedimiento iniciado a raíz de un llamado al sistema de emergencia, personal policial de la Comisaría Quinta de la localidad de Caleta Olivia logró la detención de un menor de 17 años, quien fue sorprendido en actitud sospechosa arrastrando una motocicleta frente a la dependencia policial. Hubo una breve persecución a pie en una zona descampada. El menor fue entregado a su madre.

El hecho se registró a las 04:25 horas de la mañana en el barrio Rotary 23. La intervención se originó tras una comunicación radial al 911 que informaba sobre un hombre en actitud sospechosa frente a la Planta de Gas que se encuentra ubicada en el ingreso del populoso. Motivado por este aviso, el personal se comisionó inmediatamente al lugar indicado.

Al llegar al sitio, los oficiales visualizaron claramente a un ciudadano que se encontraba en posesión de la moto. Al notar la presencia policial, el individuo reaccionó de manera inmediata, emprendió la huida a pie y se dirigió hacia el descampado con rumbo a la calle colectora. En ese sentido, los uniformados descendieron del móvil y comenzaron con la persecución del sospechoso. Se le solicitó a voz alta en reiteradas ocasiones que se detuviera y mantuviera las manos en alto, pero el joven hizo caso omiso a las indicaciones.

Tras una persecución que se extendió por aproximadamente 300 metros desde el punto donde había abandonado la moto, los agentes lograron alcanzar al joven. En ese momento, el individuo realizó una maniobra de dudosa índole al llevarse la mano izquierda hacia el bolsillo, lo que motivó a los oficiales a proceder a su reducción, utilizando la fuerza mínima, indispensable y racionalmente necesaria para asegurar el control de la situación.

Una vez reducido, se le consultaron sus datos filiatorios, momento en el cual el sujeto manifestó ser un joven de 17 años. Al ser interrogado sobre la procedencia del vehículo, inicialmente mencionó que la moto pertenecía a un amigo. Sin embargo, momentos después, modificó su versión y terminó confesando que la había sustraído de una vivienda ubicada en el barrio Los Pinos, aunque no pudo precisar la dirección exacta de la casa.

En consecuencia, se estableció comunicación con el Juzgado Penal Juvenil, específicamente con la secretaría de turno, para notificar la situación. Con la anuencia del Juez interviniente, se dispuso el secuestro de la motocicleta, la cual fue identificada como una unidad marca GUERRERO, de 150 cc, de color rojo y blanco, con chapa patente dominio 829KJH, y que quedara bajo resguardo de la unidad policial. Asimismo, se ordenó labrar el acta de aprehensión correspondiente al menor y entregarlo a sus progenitores.

Siguiendo las directivas judiciales, se procedió a la restitución del joven de 17 años a su madre, una ciudadana de 42 años, quien reside en el barrio 62 viviendas. Previamente, el joven fue sometido a un examen médico por parte de la médica policial de turno. Se dejó constancia de que, tras consultas radiales con otras dependencias, ninguna comisaría había reportado una alerta activa (Clave 19) por el vehículo. No obstante, se proporcionaron los datos de la motocicleta a la Comisaría Cuarta en caso de que recibieran allí la denuncia judicial formal por el hecho.