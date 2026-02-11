Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La joven runner que fue atacada y ahorcada el lunes pasado mientras entrenaba en un descampado cerca del barrio 13 de Diciembre y del cartel de bienvenida de la localidad de Caleta Olivia, rompió el silencio para expresar su angustia ante la difusión mediática, pidiendo específicamente que su caso no sea comparado con el femicidio de Valeria.

Nazarena Gallegos le comentó a La Opinión Austral que la fuerza que utilizó para liberarse fue una reacción instintiva ante el peligro y comentó que “ni yo sabía que la tenía“. Aunque el trauma es palpable, se muestra enfocada en el futuro y agradecida por el apoyo: “Hoy estoy un poco mejor, todavía me cuesta asimilar un montón de cosas, pero estoy acá y estoy con vida“.

La atleta valoró enormemente la preocupación de su entorno y la difusión mediática: “entiendo que todos quieren acompañarme y eso lo valoro un montón porque me doy cuenta que tengo un montón de gente alrededor que me quiere y me quedo con eso, ya está, fue un mal trago, fue un mal momento”.

Su principal objetivo ahora es retomar su entrenamiento para una competencia importante: “trato de seguir corriendo, hoy voy a intentar hacerlo, seguir entrenando porque la verdad que tengo una carrera en abril (Patagonia Run) que es muy larga y si yo no entreno nadie va a entrenar por mí, así que bueno cabeza fría y a seguir por la vida“.

Paralelamente, fuentes policiales confirmaron al diario La Opinión Austral, que “si bien se desplegaron patrulleros tras la denuncia, no se logró dar con ningún sospechoso que coincidiera con las características aportadas por la víctima”, por lo que se ha puesto en marcha un protocolo de mayor prevención en la solitaria zona. El caso causó conmoción en la comunidad caletense, cansada de la inseguridad.

La denuncia fue formalizada cerca de las 19:00 horas, momento en el que la víctima se acercó al módulo norte de acceso norte. Fuentes de la Regional confirmaron a este medio el accionar inmediato de las fuerzas de seguridad: “Se está trabajando tras la denuncia de la chica, a quién atacan en esa parte del barrio Altos del Golfo”.

Y agregó: “Eso fue como las 18 horas más o menos, la joven se acercó hasta el módulo norte del acceso y se desplegaron patrulleros que andaban cerca a la zona, pero nunca pudieron dar con ningún sujeto en la zona que reúna las características que ella había aportado”.

Las autoridades señalaron que la víctima ya realizó el identikit correspondiente y que la información se está procesando en la oficina de violencia. A raíz del incidente, se ha decidido reforzar la seguridad en el área, que hasta ahora carecía de presencia constante: “De todas formas, a raíz de esto, bueno, se aplicó un protocolo ahí arriba”.

Finalmente agregó: “Ahora van a andar más seguido las motos de lo que es el GOM por esa zona, porque es descampada, no es la zona donde caminan por abajo, sino es mucho más arriba, que es más solitaria y no hay patrullaje en esa zona porque es todo descampado. No había una prevención previa ahí precisamente por eso”.