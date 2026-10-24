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En un paso estratégico para afianzar los mecanismos de prevención y persecución penal contra el crimen organizado, las autoridades de la Policía de Santa Cruz y la Justicia Federal mantuvieron una crucial reunión de trabajo institucional. El encuentro, desarrollado este viernes en las instalaciones de la Sede Descentralizada Federal de la ciudad de Caleta Olivia, tuvo como eje central la optimización de los operativos antinarcóticos y la presentación formal del despliegue que realiza la Sección Canes Zona Centro, con asiento en Puerto San Julián.

La jornada contó con la presencia del titular de la Fiscalía Federal, Lucas Colla, quien estuvo acompañado por secretarios judiciales del estrado. Por el ámbito policial y de investigación asistieron el Jefe del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Centro, Comisario Mayor Maximiliano Miño; la Jefa de la División Narcocriminalidad Zona Centro; y el guía cinotécnico de la unidad, Sargento Jorge Morad, perteneciente a la Sección Canes.

En la mesa de trabajo se repasaron minuciosamente los protocolos operativos y los criterios de articulación judicial que se vienen aplicando en el territorio provincial. En ese marco, los jefes policiales expusieron un balance detallado de las tareas preventivas y las intervenciones que lleva adelante la brigada canina en la jurisdicción centro, en el contexto de las causas instruidas por infracción a la Ley Estupefacientes y sus delitos conexos.

Uno de los puntos más destacados de la actividad fue la demostración práctica del nivel de adiestramiento, obediencia y capacidad funcional de los ejemplares caninos. Las autoridades observaron de primera mano la destreza de los perros y la coordinación con sus guías, subrayando el valor crucial que aportan como auxiliares del sistema de justicia en las labores de rastreo durante allanamientos, requisas vehiculares y controles preventivos sorpresivos sobre las rutas patagónicas.

Actualmente, la Sección Canes Zona Centro dispone de una fuerza operativa integrada por seis ejemplares K9 especializados en la marcación pasiva y localización de sustancias prohibidas: los canes Enzo, Anubis, Aika, Bruno, Saya y Lucas. Todos ellos se encuentran en estado de plena operatividad para ser desplegados a requerimiento de los magistrados en cualquier punto geográfico de la provincia