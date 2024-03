Con la presencia de los jugadores Thiago Millaneri de Flamengo y Ariel Cortez de CIPA, y del entrenador Marcelo Ramos de MyL de Comodoro Rivadavia, la Selección argentina de futsal C-20 iniciará hoy la preparación en Caleta Olivia con vistas a afrontar el Mundial desde el sábado 16 de este mes en el club Huergo.

Tanto Millaneri como Cortez, hace rato que vienen siendo parte de este proceso y quedaron en el plantel definitivo, mientras que el técnico Marcelo Ramos, que está a cargo de la C-17 de Argentina, ingresó al CT recientemente.

La mayor parte de la delegación arribó el viernes a Comodoro desde diferentes lugares del país, y por la noche se trasladó hasta la localidad caletense para arrancar en la mañana del domingo con los entrenamientos que serán en cuatro turnos y que se desarrollarán en el gimnasio Pancho Cerda. Hoy las prácticas serán de 9.30 a 11, de 12 a 13.30, de 16.30 a 18 y de 21 a 22.30.

El juego de esta noche será ante la Selección C-20 local de Caleta Olivia y marcará el inicio de los varios juegos que afrontará hasta el comienzo de esta preparación. Durante estos días el plantel dirigido por el mendocino Humberto Lucero practicará en Caleta, después irá un fin de semana a Cañadón Seco y desde el lunes 11 vendrá a Comodoro a la espera del debut que será el sábado 16 en el club Huergo, con horario, rival y demás participantes, a confirmar.

Justamente sobre los participantes, los confirmados son los equipos continentales, que son Brasil, Colombia, Chile y Ecuador, mientras que, si bien fueron anunciados la República del Congo y Kenia, todavía estaban con los trámites del visado, en tanto que también estaba la posibilidad de que venga Rusia, pero aún no hay nada seguro.

Este certamen está encuadrado en la FIFUSA que, con la unión de dirigentes de nuestro país, brasileños y colombianos, principalmente, está tratando de darle otro rumbo a la disciplina, no siendo parte del Mundial de mayores que se jugó el año pasado en México y anunciando el propio para este año en Colombia, además de la Copa Continental que se jugará en Ushuaia y en donde intervendrá Flamengo.

Los amistosos que jugará la selección C20 serán los siguientes: lunes 21:00 vs. Selección de Caleta Olivia, martes 21:00 vs. Camioneros y jueves 21:00 vs. Roller Center. Todos se disputarán en el gimnasio Pancho Cerda.

Convocados

La Selección argentina, que se juntó el viernes en Comodoro y ese mismo día a la noche se fue a Caleta Olivia, tiene a cuatro jugadores mendocinos, que son Octavio Civelli, Marcos Soloa, Enzo Lillo y Matías Origaen, mientras que los restantes son Javier Romano y Juan Carrillo de Tucumán, Pablo Pérez de Corrientes, Facundo Stein y Mateo Casanova de Ushuaia, Joaquín Villarroel de Río Grande y Thiago Millaneri y Ariel Cortez de Comodoro Rivadavia.