Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La senadora Natalia Gadano, junto a la referente de la Unión Vecinal del Barrio Rotary XXIII y del Merendero “11 de Noviembre”, María Vidal, realizaron este miércoles la entrega de viandas navideñas a 52 familias del Barrio Rotary, Alto del Bicentenario, 62 Viviendas, Barrio Esperanza y René Favaloro de Caleta Olivia. Se entregaron más de 240 porciones de comida, 130 juguetes para los niños, bolsas de caramelos y cajas navideñas.

“Fue una jornada de celebración y acompañamiento, con el objetivo de que ninguna familia se quede sin su cena de Nochebuena. La solidaridad se construye estando cerca, escuchando y acompañando”, expresó la senadora Natalia Gadano, quien destacó el trabajo conjunto con los vecinos y las organizaciones barriales.

La actividad se realizó en el Merendero “11 de Noviembre” y las viandas incluyeron pollo al horno y chorizos a la parrilla, ensalada rusa y arroz primavera, además de cajas navideñas con turrones, garrapiñadas, pan dulce y budines, donadas por la empresa Cookins. También se repartieron juguetes donados por los vecinos de Caleta Olivia y una bolsa de golosinas para cada niño.

Las viandas incluyeron pollo al horno y chorizos a la parrilla, ensalada rusa y arroz primavera.

“A los caletenses les deseo mucha paz, amor y esperanza. Que tengan una bendecida Nochebuena. Y como senadora les pido tiempo, tenemos una gran conducción de nuestro gobernador Claudio Vidal, y estoy convencida de que Santa Cruz va a salir adelante, con el trabajo de todos”, destacó Gadano.

Por su parte, María Vidal señaló: “Este acompañamiento es fundamental. Muchas familias van a poder compartir una Navidad más digna”.

Días previos a la jornada, Vidal y Gadano recorrieron casa por casa realizando un relevamiento para asegurar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan.

De la actividad participó todo el equipo de la senadora, entre ellos María Laura Ninkovich, jefa de despacho, y María Laura Podestá, referente territorial.