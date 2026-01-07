La senadora Natalia Gadano encabezó la entrega de donaciones al Hogar de Niños de Caleta Olivia “La entrega de donaciones fue el resultado del compromiso solidario de toda una comunidad, que a través de la 2° Carrera Solidaria transformó el esfuerzo de muchos en mejoras concretas para los niños y niñas del Hogar de Caleta Olivia”, destacó Gadano.

En el Día de Reyes Magos, una fecha cargada de simbolismo y esperanza para los más chicos, la senadora nacional Natalia Gadano encabezó la entrega de donaciones al Hogar de Niños de Caleta Olivia, en un acto realizado en el Centro Cultural. La acción solidaria fue posible gracias a lo recaudado en la 2° Carrera Solidaria a beneficio del Hogar, realizada el pasado mes de noviembre.

“Hoy venimos a mostrar lo que pasa cuando una comunidad decide involucrarse”, expresó la senadora, y agregó: “Cada paso, cada aporte y cada gesto solidario se transformó en cosas concretas que mejoran el día a día de los chicos del Hogar. Que esta entrega se realice en el Día de Reyes tiene un significado muy especial, porque habla de amor, de cuidado y de estar presentes”.

De la entrega de donaciones participaron Susana Pino, secretaria de Infancias y Adolescencia del municipio de Caleta Olivia; David Jones, secretario de Deportes del municipio; Verónica Pérez, subsecretaria de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno provincial; y el escribano Pablo Juárez, quien en noviembre labró el acta correspondiente a lo recaudado en la Carrera y hoy realizó la correspondiente a la donación efectuada.

La 2° Carrera Solidaria convocó a más de 300 participantes, que recorrieron la costanera de Caleta Olivia en un gesto de compromiso y solidaridad con la comunidad. Gracias a esta iniciativa, se logró recaudar 5.257.222,83 pesos, fondos que fueron destinados a la compra de 3 cunas funcionales completas con colchones y ropa de cama, 16 cámaras de vigilancia, 1 televisor de 50 pulgadas con soporte de pared, 3 juegos de sillón con apoyapié inflables, 10 placas de Durlock y 10 litros de pintura blanca para tareas de acondicionamiento. Además, se entregaron 3 mesas de luz, 30 cubrecamas de verano de 1 ½ plaza, 30 juegos de sábanas, 30 almohadas, 21 toallones, 1 plancha a vapor, 12 crocs, 12 conjuntos de ropa interior para niñas y niños, 12 cepillos de dientes y 12 peines y cepillos, aportando equipamiento, seguridad y mejores condiciones para el bienestar de los niños y niñas que viven en el Hogar, tal como había sido solicitado.

La senadora Natalia Gadano agradeció especialmente el compromiso y la solidaridad del equipo de atletas Amigos del Hogar, Flota Amarilla, el Merendero 11 de Noviembre, el Club de Leones, Team Gladiadores, el área de Deportes de la Municipalidad de Caleta Olivia, y a las empresas que acompañaron esta iniciativa, como la firma que colaboró con la donación de las cámaras de seguridad. Asimismo, agradeció a los medios de comunicación que difundieron la iniciativa, permitiendo que llegue a más hogares y que la solidaridad se multiplique.

“El trabajo conjunto entre organizaciones sociales, instituciones, el sector privado, el Estado y toda la comunidad es fundamental para mejorar las condiciones de cuidado y brindar respuestas concretas a quienes más lo necesitan. Hoy, en el Día de Reyes, estas donaciones son una forma de abrazar a los chicos del Hogar y decirles que no están solos”, concluyó Gadano.