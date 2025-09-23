Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves 25 de septiembre se dará a conocer la sentencia a Daniel Robles por la muerte de Julia Casas, quien fue fatalmente atropellada en 2023 mientras el conductor conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas. La fiscalía del doctor Carlos Rearte solicitó una pena de 5 años de prisión para el hombre imputado, junto con una inhabilitación para conducir de 8 años y la obligación de realizar un curso de manejo defensivo.

Por su parte, la defensa, representada por los abogados Marcelo Fernández y Edgardo Edelcop, argumentó en la etapa de alegatos por una pena menor (de tres años), destacó la falta de intención y el arrepentimiento de su cliente. El juicio comenzó el lunes 15, con cuatro declaraciones de testigos y la visualización de dos videos que muestran el accidente; y continuó el jueves 18 con los alegatos de las partes, de acuerdo a lo que fue informando el diario La Opinión Austral.

Por primera vez, Robles miró a la familia Casas y pidió perdón. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Durante el juicio, Robles se dirigió a la familia de Casas y pidió perdón, en al menos tres oportunidades, un gesto que el hijo de la jubilada, Claudio Cruz, consideró tardío. La familia ha expresado su deseo de que se haga justicia y espera que el caso sirva para crear conciencia sobre la seguridad vial. Piden que el imputado sea condenado a prisión de cumplimiento efectivo, que serían más de tres años.

Claudio Cruz habló con LOA antes del juicio. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Desde que su abogado estaba dando sus alegatos, Robles ya se había quebrado. El imputado le pidió permiso al tribunal para correr el asiento y poder mirar a la familia por primera vez. Entre lágrimas, y con la voz cortada, dijo: “estoy muy arruinado, perdón; perdón por ustedes; fue un accidente y esa culpa, ese cargo, lo voy a tener que llevar siempre; me siento muy deprimido, perdón, perdón“.

El fiscal Carlos Rearte dio inicio a los alegatos. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Cabe recordar que el miércoles 17, en el lugar del incidente, la familia de Casas colocó una “Estrella Amarilla” como símbolo de memoria y llamado a la concienciación sobre la seguridad vial, enfatizando que conducir bajo los efectos del alcohol es como usar un arma. Otro de los pedidos de la familia es que el tribunal, compuesto por los jueces Mario Albarrán, Juan Pablo Olivera y Griselda Bard, siente un precedente en próximo jueves.

Finalmente, es necesario recordar las palabras de Cruz, al cierre de los alegatos del jueves pasado. El diálogo con La Opinión Austral, dijo: “Estamos conformes con el trabajo de la Fiscalía y solo esperamos que el tribunal lo entienda así, que sienta un precedente, que no es gratis salir a manejar alcoholizado, con estupefacientes, exceso de velocidad, matar a alguien y listo”, cerró.