La Comisaría Primera de Caleta Olivia investiga un violento robo perpetrado en la panadería “Lo de la abuela“, ubicada en la intersección de las calles Bernardino del Hoyo y Maipú. Delincuentes forzaron la puerta trasera del local y robaron una importante cantidad de mercadería. La información fue obtenida por La Opinión Austral a través de la Policía de Santa Cruz.

La tranquilidad de la mañana se vio interrumpida por un robo que afectó a la panadería mencionada anteriormente. El caso se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, mientras se realizan las primeras diligencias. La Policía de Santa Cruz está bajo investigación.

Según el informe policial al que accedió este medio, el robo fue ejecutado por autores ignorados que emplearon la violencia contra la estructura del comercio para ingresar. La propietaria, una mujer de 40 años, manifestó a los uniformados que los ladrones ejercieron forzamiento en la puerta trasera del establecimiento para acceder al interior.

Una vez dentro, los malvivientes se llevaron una gran cantidad de elementos, tanto de mercadería, como de elementos de valor. El robo fue de tres hormas de queso, dos hormas de paleta, una horma de salchichón primavera, una horma de mortadela, una horma de salame y dos docenas de sándwiches de miga. También sustrajeron un televisor, un equipo de música, la suma de $41.300 y el DVR del sistema de cámaras de seguridad.

Además del robo en el lugar del hecho, los malhechores causaron daños materiales en el local, lo que representa un importante daño al comercio, un emprendimiento familiar. La propietaria reportó que provocaron daños en los botones de un horno industrial, lo que sugiere un accionar descuidado o intencional más allá del robo de mercadería y elementos de valor.

Personal policial, en conjunto con Criminalística, realizó las diligencias de rigor en el lugar del hecho para recabar indicios. La Policía de Santa Cruz continúa las tareas de investigación. Se dio intervención al personal de la División de Investigaciones, para corroborar la existencia de cámaras de seguridad en la zona. Los investigadores buscan dar con los ladrones que entraron a robar en la panadería.