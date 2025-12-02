Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una vivienda en construcción en el barrio Nuevo Petroleros fue blanco de un robo a la 01:06 horas del martes 2 de diciembre. Según conoció La Opinión Austral, autores ignorados forzaron el acceso lateral e ingresaron al inmueble para sustraer una puerta de material hierro, color blanco, que ya se encontraba colocada. El damnificado, un hombre de 54 años, también reportó daños en una bisagra interna.

La solicitud de presencia policial se recibió vía telefónica al celular de servicio de la Comisaría Quinta, requiriendo intervención en el sector situado entre el barrio Esperanza y el barrio Hípico de la localidad de Caleta Olivia, debido a un hecho ilícito en una vivienda que se encuentra en etapa de construcción.

Al arribar al lugar, el personal policial entrevistó al damnificado. El denunciante manifestó que, aproximadamente diez minutos antes del aviso, mientras circulaba por la parte externa de la obra, constató que uno o varios autores ignorados habían ejercido signos de forzamiento sobre la puerta de acceso lateral, considerada el acceso secundario.

Una vez dentro de uno de los ambientes en construcción, los delincuentes procedieron a sustraer la puerta de hierro. Adicionalmente, los intrusos causaron daños en una bisagra interna de material plástico correspondiente a la ventana del mismo ambiente. El damnificado no pudo sindicar sospechas concretas sobre la autoría del hecho.

Finalmente, las diligencias de rigor se llevaron a cabo en forma conjunta con personal de Criminalística. Se constató en que no existían cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el suceso. Por disposición, se dio intervención a personal de la la División de Investigaciones para continuar con la investigación.