Emiliano Bunge, que se encontraba alojado en la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, procesado por distintos robos, evadió a la Policía de Santa Cruz el sábado a la tarde y se entregó en las instalaciones del Ministerio de Seguridad el domingo a la noche. El interno estuvo desaparecido más de 24 horas y, aunque no era peligroso, era intensamente buscado. La fuerza se seguridad le había pedido a la comunidad “no alzar” a gente en la ruta.

Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral habían confirmado que el hombre cuenta con antecedentes penales por hechos de hurto y robo. “Comete hechos de robos desde siempre, y no es una persona peligrosa“, habían comentado a este medio desde la Regional Zona Norte. Finalmente, a horas de la noche del domingo 10 de agosto, el interno se entregó voluntariamente y quedó detenido preventivamente en la Comisaría Segunda.

Consecuencias legales

De acuerdo a lo que conoció este medio, alrededor de las 20:20 horas, el personal de la Comisaría Primera fue solicitado para acercarse al el edificio de Ministerio de Seguridad, ubicado en calle Lucio Mansilla, dado a que Bunge se había presentado en el lugar. El preso fue trasladado al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde fue examinado por un médico, y luego fue alojado en la dependencia policial de la calle José Hernández.

Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral dieron a conocer que Bunge enfrenta un nuevo proceso legal por la evasión a la policía y seguirá privado de su libertad en la Seccional Segunda hasta que se defina el lugar en el que seguirá detenido a la espera del juicio. Asimismo, la misma fuente dio a conocer que Asuntos Internos abrirá una investigación en relación al efectivo policial que se descuidó y permitió que Bunge escape.

Cómo escapó

Alrededor de las 18:30, Bunge -que se encontraba alojado en un calabozo ciego sin baño- solicitó permiso para pasar a uno. Sin embargo, aprovechó un momento de distracción del personal para escapar por una ventana. Inmediatamente, la Policía desplegó un operativo de búsqueda que incluyó diligencias en el lugar de la fuga, la fijación fotográfica del área y rastrillajes en domicilios vinculados al prófugo.