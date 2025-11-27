Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Hospital Zonal de Caleta Olivia, las madres de Samuel y Franco, las víctimas del violento atropello del lunes, compartieron su angustia y la incertidumbre sobre el futuro de sus hijos. Samuel despertó, pero enfrenta un traumatismo craneoencefálico, amnesia y una fractura de clavícula, mientras que Franco presenta una fractura en la pierna. Ambas familias luchan contra la inminente complicación económica al no poder trabajar.

La Opinión Austral entrevistó a ambas mujeres luego de que conociera el parte médico del jueves 27 de noviembre del corriente año. Samuel y Franco, compañeros desde primer año de primaria y ambos de 20 años, se encuentran internados tras ser atropellados el lunes pasado a horas de la noche. Los amigos iban caminando para juntarse a tomar mates cuando fueron impactados por un rodado que luego se dio a la fuga. El conductor, de 30 años, se presentó en la Comisaría y en el centro de salud.

Es paciente del Hospital Zonal de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Lucía, madre de Samuel, informó sobre la evolución de su hijo: “Ayer (miércoles) despertó, está mucho mejor de lo que estaba, pero sigue en terapia”. Inicialmente, el parte médico indicaba amnesia mental y laguna mental a causa del traumatismo craneoencefálico, pero se sumó recientemente el diagnóstico de una fractura de clavícula. La mujer enfatizó la necesidad de esperar la desinflamación de las lesiones.

La madre expresó su indignación por el conductor: “Tengo una impotencia, lo que el señor hizo fue un abandono de persona”. Además, el accidente truncó el futuro académico de Samuel, quien estudiaba petróleo en la UNPA-UACO y tenía un examen crucial: “Mi hijo tenía una prueba que definía su futuro. Hoy no la puede hacer. Nosotros sabemos que si vos no haces la prueba, es el año perdido. Mi hijo se mató estudiando para perderlo“.

Lucía, que ejerce como madre y padre para sus hijos, señaló que ninguna de las madres está trabajando para dedicarse por completo al cuidado: “Ya veo que se nos va a complicar la situación económica, yo tengo otros chicos, entonces ya estamos sintiéndolo la carga pesada“. Aunque no lo habían planeado, considera organizar una colecta para afrontar los gastos médicos y las cuentas.

Virginia, la madre de Franco. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por otro lado, Virginia, madre de Franco, confirmó que su hijo también está internado, pero en sala común. “Hoy (jueves) hablamos con el doctor, tiene fractura en la pierna, así que le pusieron una pesa y hay que esperar hasta el lunes para que le saquen y ahí vamos a ver cuándo está el clavo para ponerle en la pierna y nada esperar que se recupere“, explicó a La Opinión Austral.

La madre relató que los jóvenes iban a tomar mate a la plaza con otros compañeros, y al decidir regresar a casa caminando, fueron atropellados al cruzar la calle. Ambas familias esperan pacientemente la evolución diaria de sus hijos, conscientes de que la recuperación será un proceso lento y costoso, mientras esperan que se haga justicia ante el abandono sufrido.