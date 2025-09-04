Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre identificado como G.I.G, de 48 años, fue detenido en las instalaciones del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de la localidad de Caleta Olivia, tras ser acusado de tocar a una menor de 15 años. El incidente ocurrió en el sector de turnos del nosocomio y la advertencia de la hermana de la damnificada generó la intervención del personal de seguridad privada y de la Policía de Santa Cruz.

De acuerdo a la información a la que accedió el diario La Opinión Austral, el personal del Servicio de Protección y Acompañamiento (SPA) del centro de salud tomó conocimiento del hecho a través de una alerta de vecinos que fueron testigos de la situación. Asimismo, los efectivos policiales de la Comisaría Segunda tomaron conocimiento del caso por medio de un llamado al SAE 911.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con una joven de 22 años, hermana de la adolescente. La mujer le relató a los uniformados que, inicialmente, el acusado se sentó junto a ellas y tocó la mano de la menor. Ante esto, las chicas decidieron cambiar de asiento, lejos del individuo. Fue en ese momento cuando la ciudadana salió a fumar y la adolescente le contó que el mismo hombre le había tocado la pierna.

Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Golpeado y detenido

Ante esta situación, dieron aviso al personal policial, quienes apartaron al hombre. Según dieron a conocer fuentes policiales a La Opinión Austral, G.I.G, ya había sido golpeado por un vecino que fue testigo de la situación y se retiró del lugar antes de la llegada de las autoridades. Cuando los uniformados se presentaron en el lugar, el acusado ya había sido agredido y estaba retenido.

Cabe destacar que el detenido tiene domicilio en la calle Presidente Perón al 1400. Se le realizó un acta de aprehensión y fue examinado por el médico policial de turno y el médico de guardia, quienes le realizaron curaciones en el párpado del ojo izquierdo, producto de los golpes recibidos. Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece alojado.

Finalmente, menor fue trasladada a las instalaciones de la Comisaría de la Mujer y la Familia en un móvil policial, junto con su madre, una mujer de 40 años. Allí, fueron atendidas por el oficial de servicio que se encontraba de turno y contenidas por el equipo de profesionales.