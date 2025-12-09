Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 29 años quedó detenido en Caleta Olivia tras agredir físicamente a su novia de 24 años, atrincherarse en una casa junto a sus dos hijos menores de edad, mostrarse con restos de cocaína en el rostro e intentar entorpecer el procedimiento policial. La situación ocurrió alrededor de las 18:50 horas, cuando personal policial de la Comisaría Quinta se dirigió al barrio Bicentenario tras recibir una alerta radial vía 911.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron un grupo de tres personas. Una de las mujeres, que se identificó como la damnificada, presentaba varios hematomas en el rostro. La mujer manifestó que su pareja la había agredido sin motivo mientras ella descansaba. La víctima logró escapar y refugiarse en la casa de sus vecinos, dejando a sus dos hijos, de 6 y 3 años, solos en el domicilio con el agresor.

Los agentes intentaron establecer contacto llamando reiteradamente a la puerta y ventanas de la propiedad, ubicada en la calle Descipolo, sin obtener respuesta inicial. Posteriormente, arribó al lugar un móvil perteneciente al Comando de Patrullas de la Policía de Santa Cruz, para asegurar el perímetro, supo La Opinión Austral a través de fuentes policiales.

Cuando el hombre egresó parcialmente del domicilio por la puerta principal, mostró una actitud hostil y desafiante hacia el personal policial, y se negó a dialogar. Se dejó constancia que el ciudadano presentaba restos de sustancia pulverulenta de color blanquecino sobre sus fosas nasales. Luego volvió a ingresar y a cerrar la puerta con llave, por lo que los uniformados entraron a la fuerza al domicilio, teniendo en cuenta la autorización de la víctima.

Dentro del dormitorio, donde se encontraban el hombre y sus hijos menores de edad, quienes pedían por su madre con desesperación, éste se negó a dialogar, insultó al personal e intentó agredirlos con una patada que dañó una ventana del dormitorio. Ante esta escalada, se procedió a la reducción y aprehensión del sujeto mediante el uso de la fuerza mínima, racional e indispensable.

Posteriormente, el violento fue trasladado hasta las instalaciones del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de la localidad caletense para ser examinado por la doctora que se encontraba de turno en ese momento. Mientras tanto, la mujer damnificada junto a sus dos hijos fueron llevados a la Comisaría de la Mujer y Familia, donde la chica formalizó su denuncia judicial.

Durante el procedimiento en el inmueble, se constató la existencia de cuatro plantas de cannabis sativa. En relación a esto, se dio intervención al Juzgado Federal. Sin embargo, el doctor Agustín Caro dispuso solamente la cumplimentación del formulario inicial de consulta, dado que el causante ya cuenta con habilitación para nueve plantas y transporte de 36 gramos de sustancia.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que, conforme las directivas del Juzgado de Faltas, a través de su secretaria de turno, la doctora Florencia Strada Zari, bajo órdenes de la jueza Rosa González,se notificó al causante de las siguientes medidas: exclusión del hogar y prohibición de acercamiento (a una distancia no menor a 500 metros), comunicación y contacto con la mujer damnificada.