Un grave caso de violencia doméstica ocurrido en la localidad de Caleta Olivia puso a trabajar a personal de la Policía de Santa Cruz en las últimas horas. Una mujer que se encuentra gestando un embarazo fue víctima de una agresión física en su propia casa y, aunque resultó con lesiones, prefirió no instar a la acción penal. La escena, por demás violenta, ocurrió a la vista de los hijos y sobrinos de la ciudadana.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, en el caso tomó intervención personal que se encontraba de turno en las instalaciones de la Comisaría Segunda. Eran alrededor de las 23:35 horas de la noche del domingo 11 de enero cuando se recepcionó un llamado telefónico solicitando presencia policial frente al Mercado y Panadería Rosi debido a que una persona de mujer solicitaba ayuda.

El personal de la Seccional, conjuntamente con el Comando de Patrullas, advirtieron que el episodio se había desarrollado en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Máximo Berezoski del barrio San Martín. Tras mantener una entrevista con la damnificada, una vecina de 32 años, se conoció que el caso de violencia se dio antes de que ella le solicitara a su pareja, de 34 años, que disminuyera el volumen de la música.

Ante el pedido, el hombre se negó y comenzó a tornarse agresivo. En ese momento, dañó un parlante, un control remoto y un espejo en presencia de sus primogénitos y sobrinos menores de edad. Acto seguido, le prohibió el egreso de la morada a la mujer, la sujetó del cabello y le cerró la puerta bruscamente. Con la última acción, le golpeó la panza a la ciudadana, quien se encuentra gestando un embarazo de seis meses.

Ante lo expuesto, personal del Comando de Patrullas procedió a la aprehensión del causante a las 23:40 horas. Fue trasladado al Hospital Zonal para ser examinado por un facultativo médico y posteriormente alojado en la dependencia policial. Asimismo, se efectuaron diligencias de rigor en forma conjunta con personal de Criminalística.

Por otro lado, La Opinión Austral conoció que la mujer embarazada resultó con una laceración en miembro superior derecho y un hematoma en hemitórax izquierdo, según la certificación médica. La damnificada manifestó no tener deseo de instar la acción penal ni acceder a medidas de protección. Sin embargo, la Justicia ordenó la exclusión del hogar del violento, la prohibición de reingreso a la morada, comunicación y contacto por el lapso de 30 días, y rondas policiales por término de 72 horas.

Finalmente, se conoció que tomaron conocimiento del caso el Juzgado de Primera Instancia de la Familia y el Juzgado de Instrucción Penal N° 1. Este último determinó que el causante recupere su libertad una vez cumplidos los plazos legales, previo a establecer domicilio.