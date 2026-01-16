Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las dependencias policiales de Caleta Olivia y Las Heras han reportado en los últimos días una serie de incidentes relacionados con estafas que utilizan diversas modalidades digitales y engaños presenciales. Los casos involucran desde el vaciamiento de cuentas bancarias mediante engaño telefónico hasta fraudes por falsas ofertas de empleo y transacciones comerciales con comprobantes falsos.

Uno de los casos más resonantes ocurrió en Caleta Olivia e intervino la Comisaría Quinta. Se registró una estafa relacionada con falsas promesas laborales. Un hombre de 31 años denunció haber contactado, a través de Facebook, a una supuesta representante de la empresa Minera Santa Cruz. Tras establecer comunicación por WhatsApp con una persona que se identificó como un empleado, se le confirmó su ingreso a la minera.

Sin embargo, se le exigió el pago de 80 mil pesos en carácter de transferencia como requisito de ingreso. Días después, el estafador solicitó transferencias adicionales por montos de 50 mil, 15.600 y 22 mil, argumentando que eran para una capacitación previa. Al descubrir que se trataba de un engaño, el denunciante confrontó al individuo, quien le respondió con amenazas.

En la misma ciudad, pero bajo la intervención de la Comisaría Segunda, se tomó una denuncia de una mujer de 62 años que informó que recibió una videollamada de un número que se identificó como operador de la entidad Naranja X. A través de una secuencia de pasos orquestados por el estafador, la denunciante constató que se efectuaron dos transferencias no autorizadas desde su cuenta por un total de 1 millón de pesos. La víctima se sintió gravemente perjudicada tras este fraude digital.

Por otro lado, en Las Heras, la Comisaría Segunda intervino en una denuncia por estafa ocurrida en una carnicería local. Una empleada de 21 años, mientras desempeñaba sus tareas laborales en el comercio ubicado en calle Juan José Paso, atendió a un cliente. Este individuo compró mercadería variada, incluyendo carne de pollo y pata muslo, por un valor total de 95.725 mil.

El comprador exhibió desde su celular una supuesta confirmación de transferencia por el monto exacto, la cual fue verificada por la denunciante en el teléfono corporativo del local, y el cliente se retiró. Sin embargo, al revisar posteriormente las transferencias recibidas, la empleada constató que el comprobante mostrado era falso y que el dinero nunca ingresó a la cuenta.