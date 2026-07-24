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Una persona de 63 años, vecino del barrio Rotary XXIII, radicó una denuncia judicial por retención indebida de un vehículo. El hecho involucra un cuatriciclo que había sido entregado voluntariamente para su reparación y que no le fue restituido al intentar retirarlo.

El denunciante explicó que el pasado 15 de mayo entregó su rodado, marca TGB, modelo Blade 550SE IRS, a un mecánico de la localidad para realizarle trabajos de mantenimiento y puesta a punto. Ambas partes habían acordado verbalmente que el costo total de la mano de obra sería de $220.000 pesos.

Cuando el día 1º de este mes el dueño se presentó en el taller para ver el avance de las tareas, se encontró con que no se había realizado ninguna reparación sobre el vehículo. Ante la situación, manifestó su intención de retirarlo tal como se encontraba, pero el mecánico se opuso rotundamente y le exigió el pago total del presupuesto pactado para hacer entrega del bien.

El caso quedó radicado en la Comisaría Quinta y pasó al Juzgado de Instrucción N° 1 local para resolver la situación de tenencia y el presunto ilícito.