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Un hombre de 24 años denunció el robo de su motocicleta mientras seguía la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El hecho se registró en una vivienda del barrio Mirador, calle Jamaica, y la denuncia se formalizó a las 21:02 horas ante la Comisaría Tercera.

Según el relato, alrededor de las 19:30 horas el damnificado se encontraba en casa de un amigo viendo el encuentro, y al prestar atención al lugar donde la había dejado comprobó su faltante. La moto era una marca Honda, modelo GLH, de color roja, que estaba estacionada en el patio delantero del inmueble.

Se cumplieron todas las diligencias de rigor en la zona y se labró la correspondiente clave 19 del rodado. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de la ciudad, mientras se avanza en la búsqueda del vehículo y los autores ignorados del hecho.