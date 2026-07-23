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Efectivos de la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia tomaron conocimiento del hurto de una motocicleta que se encontraba guardada en el patio interno de una vivienda del barrio 1° de Mayo, en calle Sayago.

El suceso tuvo lugar entre las 03:00 y las 08:00 horas del 18 de julio. Según el informe policial, los autores, cuya identidad se desconoce, ingresaron al domicilio y sustrajeron el vehículo sin ejercer ningún tipo de fuerza o violencia en accesos o cerrojos.

La moto es marca Honda, modelo NF 100 Wave, color negro y dominio 246EIH. Se trata de una unidad que carecía de varios elementos, como alerones, frenos delanteros y traseros, apoyapiés y luces traseras; además presentaba amortiguadores dañados y asiento deteriorado recubierto con nailon blanco, aunque contaba con llantas de aleación.

Personal de Criminalística realizó las inspecciones técnicas en el lugar. Asimismo, se libró la Clave 19 a todas las unidades operativas de la zona para que estén alerta y poder dar con el paradero del rodado. La causa quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 local.