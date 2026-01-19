Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El personal que se encontraba de turno en la Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia intervino en diversos hechos ocurridos durante la madrugada del domingo pasado en el contexto de los festejos de la Fiesta Náutica y del Turismo desarrollados en la zona de la costanera. El saldo de las actuaciones incluyó una agresión física con lesiones leves, un caso de disturbios, daños a un rodado y resistencia a la autoridad, y una denuncia por amenazas proferidas en las inmediaciones del escenario principal.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, un primer hecho fue reportado a la 01:45 en la entrada del Complejo Municipal “Ingeniero Knudsen”. Un ciudadano de 48 años denunció haber sido agredido físicamente por una pareja de un hombre y una mujer. Como resultado de esta agresión, la víctima resultó con lesiones leves, por lo cual instó la acción penal correspondiente y solicitó medidas cautelares de protección ante la autoridad judicial.

Posteriormente, siendo las 2:55, mientras los uniformados del Comando de Patrulla se encontraban realizando el despeje del evento en la intersección de avenida Costanera y calle Alsina, se generaron disturbios por un grupo de personas. En ese momento, uno de los individuos se tornó agresivo hacia el personal policial e intentó agredir a los agentes, según conoció este medio, por lo que lo redujeron, aprehendieron y lo trasladaron a las instalaciones del Hospital Zonal para una revisación médica.

A consecuencia de los disturbios, un vehículo particular resultó con la rotura de un cristal. El aprehendido, un joven que resultó tener la edad de 19 años, fue conducido a la dependencia policial antes mencionada y el hecho fue informado al Juzgado de Instrucción Penal N° 1, que se encuentra a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, quien dispuso que el causante recupere inmediatamente la libertad una vez cumplidos los plazos legales de detención.

Finalmente, a las 3:10 de la madrugada, en la zona posterior al escenario principal de los festejos náuticos, se registró una denuncia por amenazas. Un ciudadano de 32 años manifestó haber recibido términos intimidatorios por parte de otro hombre que estaba presente en el evento, hechos por los cuales manifestó sentir temor. Al igual que en el primer incidente, el damnificado solicitó a la sede judicial la aplicación de medidas cautelares de protección.