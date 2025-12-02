Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Caleta Olivia detuvo a un joven de 23 años en el barrio Ceferino Namuncurá. El hombre se presentó en la casa de la madre, de 52 años, en estado de ebriedad, la insultó y le pegó. Con la llegada de la fuerza de seguridad, se resistió a retirarse, insultó a los uniformados presentes y los agredió físicamente. El ciudadano recuperó la libertad luego de cumplir el plazo legal de detención por disposición de la Secretaría Penal de Turno.

El incidente tuvo lugar a las 00:10 horas del lunes primero de diciembre de 2025, cuando la Comisaría Cuarta fue alertada a través del sistema 911 para intervenir en el domicilio ubicado en la intersección de las calles España y Estados Unidos, debido a problemas de índole familiar.

De este modo, el personal que se encontraba de guardia se dirigió al lugar y mantuvo una entrevista con la la propietaria del domicilio, quien manifestó que momentos antes su hijo se había presentado en la casa en un notorio estado de ebriedad. Al solicitarle que se retirara, el joven se ofuscó, comenzó a proferir insultos y agravios contra su madre y le pegó, por lo cual le pidió a los efectivos que lo saquen de su hogar.

Al ser consultada por el personal policial sobre el paradero del sujeto, la madre indicó que se encontraba escondido en el baño. En ese instante, el hombre egresó eufórico hacia la vía pública, insultó directamente al personal. Cuando se le exigió que se retirara del lugar, mantuvo una postura hostil, se negó a acatar la orden y permaneció en el sitio.

Asimismo, reaccionó de forma violenta, empujó a los uniformados y adoptó una actitud agresiva contra ellos. Ante esta resistencia y agresión, el personal policial procedió a contenerlo mediante el uso mínimo y necesario de la fuerza, hasta que consiguieron ponerlo inmediatamente en resguardo.

A las 01:00 horas se concretó la aprehensión del ciudadano, previo a haber sido examinado por el facultativo médico del nosocomio local. La causa fue notificada a la Secretaría Penal de turno, a cargo del doctor Kevin Rearte, quien dispuso que una vez cumplidos los plazos legales correspondientes, recupere su libertad tras establecer domicilio.