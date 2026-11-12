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La Policía detectó a dos hombres que caminaban por las calles de la localidad de Caleta Olivia y llegaban consigo cajas con grifería de diferentes marcas. La situación ocurrió a horas de la madrugada de este jueves 12 de noviembre, en el marco de patrullajes que realizaban los efectivos.

Cuando los uniformados identificaron a los hombres que resultaron tener 18 y 28 años de constataron que uno de ellos tenía un pedido de detención vigente que fue solicitado por la Cámara Oral de la Segunda Circunscripción Judicial, conoció La Opinión Austral.

El procedimiento dio inicio alrededor de las 00:10 horas, cuando el personal del Comando de Patrullas se encontraba recorriendo calles y detectó a dos hombres que cargaban cajas de cartón. Tras ser interceptados en la esquina de Tierra del Fuego y Belgrano, comprobaron que llevaban varias griferías para ducha, en buen estado.

Ante la consulta por la procedencia de los elementos y el pedido de que presenten comprobantes de compras, los ciudadanos dijeron que no tenían, dado a que los habían retirado de un contenedor ubicado sobre la avenida San Martín. La Policía secuestró preventivamente las dos cajas con la grifería.

Uno de ellos tenía un pedido de detención vigente

Al consultar los datos de ambos ciudadanos en la Oficina Judicial, los efectivos detectaron que el mayor, de 28 años, tenía una orden de detención solicitada mediante el oficio 664/2022, en el marco de una causa por robo que involucra también a otra persona.

Al cierre, de aprehendió al hombre mayor, se lo trasladó al Hospital Zonal para ser examinado por una médica policial y luego quedó detenido a disposición de la sede judicial interviniente.