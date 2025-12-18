Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Son muchas las denuncias realizadas por amenazas y extorsiones relacionadas con el cobró de deudas millonarias. El pasado martes 17 del corriente mes, un adulto mayor se presentó espontáneamente en las instalaciones de la Comisaría Primera y solicitó realizar una denuncia por un caso delicado con un hombre que se encarga de cobrar deudas. El hombre comentó que al ciudadano, conocido suyo, le cobran mucho dinero y le dijeron que si no pagaba le iban a incendiar su hogar con su familia dentro.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de la Policía de Sata Cruz, el denunciante resultó ser un ciudadano de 69 años, quien mencionó que la situación inició varios días atrás, en su casa ubicada en la avenida Lisandro de la Torre, un lugar que días atrás fue escenario de una balacera. El damnificado escuchó 10 detonaciones y los uniformados hallaron ocho vainas servidas.

A través del relato del damnificado ante las autoridades, se dio a conocer que la situación se originó el 2 de diciembre, cuando mantuvo una entrevista con un individuo apodado “Mamut” para contratarlo con el fin de que le solucionara problemas monetarios con un cliente. En aquella ocasión, no se concretó ningún acuerdo de trabajo y el asunto quedó en suspenso, con la promesa de volver a reunirse.

Sin embargo, el clima de tensión se materializó el 10 de diciembre, cerca de las 19:00 horas, cuando dos hombres desconocidos se presentaron en el domicilio del denunciante con la intención de intimidarlo. Estos individuos manifestaron que venían de parte del tal “Mamut” a cobrar una deuda millonaria que había quedado pendiente.

Ese mismo día, pero cerca de las 21:30 horas, a la vivienda del hombre de 69 años se presentó “Mamut“, quien declaró que él había actuado por su cuenta en la gestión del cobro (sin contar con una afirmación previa del damnificado, el dueño de dicha deuda con el cliente), y que los dos hombres que había contratado se habían equivocado al realizar la gestión de cobro hacia él (denunciante).

A pesar de esta aclaración, la amenaza no cesó. Los dos hombre, que continuaban presentes, ahora le exigían a “Mamut” la suma total del trabajo realizado (el cobro al cliente del denunciante), y le pedían que haga el pago a medias. No obstante, el punto culminante del amedrentamiento se produjo cuando los hombres advirtieron a “Mamut” que, si no hacía entrega de la suma total de 10 millones de pesos, procederían a prender fuego su domicilio con todos los integrantes dentro.

La situación de amenaza sucedió en la casa del adulto mayor y, aunque no fue en su contra, sino en contra de “Mamut“, se sintió con la libertad de realizar la correspondiente denuncia en las instalaciones de la dependencia policial antes mencionada. Los casos de amenazas y extorsiones debido a deudas se volvió más común de lo esperado este 2025.

Finalmente, La Opinión Austral tomó conocimiento de que el hecho fue derivado al secretario penal, doctor Kevin Rearte, quien, con la anuencia de su superior, solicitó la intervención de personal de la División de Investigaciones (DDI), para iniciar las pericias correspondientes a este grave episodio de coerción.