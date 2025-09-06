Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La División de Investigaciones(DDI) de Caleta Olivia llevó adelante un operativo en el barrio Golfo San Jorge que arrojó resultados significativos en el marco de una causa por el incendio intencional de un vehículo. Durante el procedimiento se secuestraron municiones de distintos calibres, proyectiles y un rodado vinculado al hecho.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales consultadas, se pudo saber que la investigación comenzó a raíz de un episodio ocurrido durante la madrugada del sábado pasado, cuando un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública, en inmediaciones del barrio Mutual, fue incendiado de manera intencional.

El ataque, que generó preocupación entre los vecinos, motivó la inmediata intervención de la División de Investigaciones local, dependiente del Departamento de Delito Organizado Zona Norte, bajo la jefatura del comisario mayor Pablo Méndez.

A partir de las tareas de campo y el análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron reconstruir los movimientos previos y posteriores al siniestro, identificando tanto a los presuntos autores como al vehículo en el que se movilizaban. Con esas pruebas, se solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del doctor Pérez Soruco, que se concretó este viernes a las 10 de la mañana.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio Golfo San Jorge y contó con la colaboración de personal del Comando de Patrullas, Infantería y el Gabinete Criminalístico. Durante la diligencia se secuestraron elementos clave para la causa, entre ellos el automóvil utilizado por los sospechosos y un total de 60 municiones de diferentes calibres, además de 101 puntas para el armado de proyectiles.

Estos hallazgos abren nuevas líneas de investigación, dado que no solo se vinculan al incendio denunciado, sino también a posibles delitos vinculados a la tenencia y acopio de armas.

Las personas responsables del domicilio allanado quedaron formalmente implicadas en la causa y ahora deberán enfrentar la investigación judicial, que busca esclarecer por completo el origen del ataque y determinar las motivaciones detrás del mismo. Hasta el momento, no trascendieron sus identidades, pero fuentes vinculadas a la pesquisa no descartan que el incendio haya estado motivado por un ajuste de cuentas o conflictos personales.