El personal de la Comisaría Cuarta de la localidad de Caleta Olivia registró una constancia a las 00:40 horas del domingo 11 de enero de 2026, luego de que el personal del SAE radial alertara sobre la presencia de dos personas en actitud sospechosa en la intersección de las calles 11 de Marzo y Patagonia. Un hombre fue detenido por tener varias órdenes de captura de varios Juzgados de Santa Cruz.

El personal policial comisionado al lugar visualizó a una mujer y un hombre que coincidían con las características brindadas. Tras descender del móvil policial, se procedió a identificar a ambas partes. La mujer fue identificada como A.C.M., de 27 años, y el hombre fue identificado como J.M.A., de 37 años de edad. Ambos con domicilio en la ciudad.

A continuación, se mantuvo comunicación con el Departamento en Funciones Judiciales, donde un sargento informó que la ciudadana A.C.M. no poseía medidas pendientes en su contra. Sin embargo, el individuo en cuestión, J.M.A., presentaba un extenso historial de averiguaciones de paradero activas.

Entre las notificaciones pendientes se encontraban el oficio 1025/19, en autos caratulados por amenazas calificadas procedente de la Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, emitido en fecha 20 de noviembre de 2019. Además, pesaba sobre él el oficio 5548/08, en autos caratulados por daños proveniente del Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos.

Por otro lado, se registró el oficio 1298/07, en autos caratulados por robo emitido por el Juzgado del Menor de la capital provincial. Debido a estas constancias, J.M.A. fue demorado en el lugar y posteriormente trasladado a las instalaciones del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, tras ser examinado por el doctor Juan Cruz Roldán, quien extendió el certificado médico correspondiente.

Finalmente, se mantuvo comunicación con la totalidad de las sedes judiciales mencionadas. Todas las dependencias judiciales intervinientes dispusieron que el masculino J.M.A. establezca domicilio a disposición de las sedes que lo requieren, formalidad que fue debidamente efectivizada bajo las formalidades de estilo, y que posteriormente los antecedentes sean elevados a sus respectivas jurisdicciones.