Un siniestro vial sacudió a la comunidad santacruceña en la madrugada del viernes, cuando un colectivo de la empresa Taqsa/Marga que viajaba desde Río Gallegos hacia Comodoro Rivadavia volcó en el acceso sur de Caleta Olivia. El accidente dejó un saldo de múltiples heridos, aunque todos de carácter leve. La buena noticia llegó hacia la noche: las ocho personas que permanecían internadas en observación recibieron el alta médica, llevando alivio a las familias que aguardaban con preocupación.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:50 de la madrugada, en la zona de Circunvalación, cuando el micro impactó contra un muro de cemento y terminó recostado sobre uno de sus laterales. En la unidad viajaban 39 personas, entre ellas vecinos de Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y el propio conductor. La magnitud del accidente encendió las alarmas en la ciudad y movilizó a distintas fuerzas de emergencia.

Bomberos del Cuartel Nº 5 “Sargento Demian Ceballos” trabajaron de inmediato en el rescate, realizando inspecciones en el vehículo, colaborando en la extracción de equipajes y en la asistencia inicial a los pasajeros. Varias ambulancias del Hospital Zonal Pedro Tardivo se hicieron presentes en el lugar para trasladar a los heridos, que presentaban lesiones leves y golpes propios del impacto.

En el nosocomio local fueron atendidas las 39 personas, con prioridad en ocho que habían quedado en observación debido a traumatismos que requerían un seguimiento más cercano. El parte médico oficial confirmó que entre los pasajeros había 14 vecinos de Caleta Olivia y 24 de Comodoro Rivadavia, además del chofer del colectivo. Finalmente, tras horas de incertidumbre, todos los pacientes fueron dados de alta durante la noche del viernes, quedando fuera de peligro.