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La investigación por el hallazgo del cuerpo de una beba dentro de una bolsa de nylon continúa en Caleta Olivia, aunque hasta el momento no se conocieron resultados oficiales de la autopsia, conoció La Opinión Austral. El caso causó una fuerte repercusión en la zona norte de la provincia de Santa Cruz. El sábado pasado la Policía había hallado un feto dentro de una caja en la ruta provincial N° 12.

El caso se inició durante la mañana del lunes 7 de septiembre, cuando una vecina alertó a la fuerza de seguridad tras encontrar una bolsa rota en un sector del barrio Güemes con restos humanos en el interior. El hallazgo se produjo en inmediaciones de las calles Misionero Beauvoir y el pasaje Mara.

Los efectivos cerraron las calles aledañas al lugar del hallazgo. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El lugar había sido preservado por efectivos de la Comisaría Segunda, personal de Criminalística y profesionales médicos de la Policía y del cuerpo forense. También se montó una carpa para resguardar los restos y se bloquearon los accesos mientras se realizaban las primeras pericias.

De acuerdo con la información policial difundida por este medio luego del operativo, el examen inicial describió el cuerpo como el de una recién nacida de sexo femenino, con una gestación estimada de entre 35 y 40 semanas. El informe también consignó lesiones que, en principio, podrían ser compatibles con la intervención de fauna animal.

La carpa montada por personal de la Policía de Santa Cruz. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La investigación continúa sin precisiones sobre la autopsia

La causa está a cargo del juez Marcos Pérez Soruco, titular del Juzgado de Instrucción Penal N° 1. Por orden judicial, el cuerpo fue trasladado al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde debía ser preservado para la realización del estudio médico-legal.

La División de Investigaciones trabaja en la búsqueda de registros que permitan establecer quién dejó la bolsa en el lugar y en qué momento. Los investigadores también mantienen contacto con vecinos que pudieran haber observado movimientos sospechosos durante las horas previas al hallazgo.

Una fuente de la Policía de Santa Cruz consultada por La Opinión Austral confirmó que el recién nacido se encontraba dentro de una bolsa al momento del hallazgo y señaló que la investigación continúa mediante el relevamiento de cámaras de vigilancia del municipio y de dispositivos particulares aportados por vecinos.

Personal de Criminalística trabajando en el lugar del hallazgo del cuerpo de la beba. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, se dispuso prestar atención a eventuales ingresos en hospitales, salitas y clínicas de mujeres que presenten signos compatibles con un parto reciente o un aborto. Hasta el momento, desde la fuerza no informaron novedades vinculadas con esa línea de investigación.

Por ahora, la Justicia aguarda el avance de las pericias y el análisis de las imágenes para reconstruir la secuencia del hecho. El resultado de la autopsia será determinante para establecer si hubo nacimiento con vida, cuál fue la causa de la muerte y qué ocurrió antes de que la bolsa fuera abandonada en el barrio Güemes.