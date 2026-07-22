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Un caso estremeció a la comunidad de Caleta Oliva. En una obra en construcción del barrio Los Aromos, el dueño del terreno y un albañil dieron aviso de tres perros en una fosa. Dos estaban vivos pero muy desnutridos y fueron retirados por su dueña, que se comprometió a mejorar el cerco. El tercero fue hallado sin vida, con una herida sangrante; aún se desconocen la causa y las circunstancias.

Una persona vinculada al seguimiento del caso expresó su angustia tras ir al lugar: “Fui a verlos y ya NO ESTABAN. No voy a dejar el caso así. Ahora solo escrache social, porque JUSTICIA no hay para ellos… Al menos acá en Caleta. Qué tristeza me da saber que pasan por esto”.

El hecho generó un fuerte repudio general. En un comunicado se advirtió que “este hallazgo no puede quedar en silencio ni indiferencia. Refleja que el maltrato sigue ocurriendo frente a nuestros ojos y las autoridades parecen mirar para otro lado”. Muchos vecinos se unieron a los mensajes de indignación y bronca con lo ocurrido.

Se remarcó que abandono, violencia y peleas clandestinas son delitos y no temas menores. “La responsabilidad de hacer cumplir las leyes recae directamente en el municipio. No bastan discursos: se necesitan controles efectivos y sanciones ejemplares. Los ciudadanos no podemos seguir cargando con tareas que son del Estado”.

La comunidad reclama que se realice una investigación seria y urgente para identificar responsables; aplicación firme de la normativa de protección animal; y controles preventivos y sanciones contundentes.

“Cada animal merece respeto y una vida sin sufrimiento. La indiferencia institucional también es una forma de violencia. Exigimos que el municipio deje de estar ciego ante esta realidad y actúe ya. Disculpen este exabrupto, pero repudiamos la inoperancia. Ellos dependen de nosotros y de que las leyes se cumplan de verdad”, cerraron.