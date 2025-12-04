Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz, a través de la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia, se encuentra investigando un grave hecho ocurrido en la madrugada de este jueves 4 de diciembre en la Escuela N° 79 del barrio 17 de Octubre. Dos individuos fueron sorprendidos intentando forzar la cerradura de un tráiler.

Quien intervino en la tentativa de robo fue un sereno que se encontraba de turno. Se trata de un hombre de 48 años que reside en el mismo barrio mencionado, a quien los ladrones agredieron a golpes de puño y amenazaron apuntándole con un arma de fuego calibre 38 en la cabeza.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, a través de consultas con fuentes policiales, el personal de la dependencia policial se movilizó a las 04:15 horas de esta madrugada hacia el establecimiento escolar antes mencionado, luego de recibir una alerta del sistema SAE 911 sobre un hecho delictivo en curso.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales corroboraron la denuncia y mantuvieron una entrevista con el damnificado, D.P.C., quien se desempeña como sereno del establecimiento educativo que tiene la construcción de un gimnasio en la parte trasera. El hombre estaba de turno en ese momento.

Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

El trabajador le relató a los uniformados que, aproximadamente a las 03:50 horas, mientras realizaba su recorrida habitual, visualizó a dos personas de intentando ingresar forzando el sistema de cerradura de la puerta de acceso a un tráiler ubicado en el sector de su puesto. Se trató de dos hombres jóvenes.

Al acercarse a los causantes, estos reaccionaron de forma violenta e inmediatamente comenzaron a agredirlo mediante golpes de puño en la cabeza y uno de los malvivientes le apuntó con un arma de fuego modelo 38 en la cabeza, según consta en el informe policial al que tuvo acceso La Opinión Austral.

Tras la agresión, los dos sujetos no lograron acceder al tráiler y se retiraron raudamente del lugar. Afortunadamente, el sereno no requirió ser trasladado al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de Caleta Olivia para ser examinado por un médico, aunque el nivel de violencia empleado es alarmante.

Tras realizar las diligencias de rigor en el lugar del hecho, la policía citó al sereno para recepcionar sus dichos formalmente. La causa ha quedado bajo la intervención del Juzgado de Instrucción Penal N° 1. La Policía de Santa Cruz continúa con las tareas investigativas para identificar y detener a los autores del violento asalto.