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La comunidad de Caleta Olivia entró en conmocionó tras conocerse el violento asalto sufrido por el reconocido médico Eduardo Bubola, de 66 años, quien fue víctima de una agresión brutal mientras realizaba su recorrido habitual por la vía pública.

El hecho ocurrió la semana pasada, cerca de las 19:00 y extendiéndose hasta las 21:00 horas, en un sector cercano al centro de diagnóstico Imax Imágenes y a la Clínica Cruz del Sur, entre calles 9 de Julio y Almirante Brown.

El profesional había salido de su domicilio para despejarse y realizar una compra de rutina, cuando fue sorprendido por la espalda. “Me sujetaron del cuello, me inmovilizaron y me dijeron que me iban a matar”, relató el médico.

Al intentar defenderse forcejeando con uno de los atacantes, el pavimento mojado y con hielo le jugó en contra: perdió el equilibrio y cayó al suelo. Fue entonces cuando apareció el segundo delincuente y ambos comenzaron a golpearlo con extrema violencia, propinándole patadas en todo el cuerpo y en la cabeza.

En medio del ataque, uno de los asaltantes sacó un cuchillo y lo apoyó sobre él reiterando la amenaza de muerte. Ante la desesperación y el riesgo de perder la vida, Bubola decidió entregar su billetera y su teléfono celular para detener la agresión.

Como consecuencia del ataque, el profesional sufrió traumatismos generales, una lesión detrás de la oreja y problemas auditivos en uno de sus oídos, además de una afectación en la cadera derecha. Actualmente se encuentra en recuperación y con una evolución favorable.

Inmediatamente después del hecho, bloqueó todas sus tarjetas y dispositivos para evitar fraudes. Gracias al sistema de geolocalización del celular robado, las autoridades ya cuentan con información precisa que ubica al aparato en las inmediaciones de la Comisaría Primera. La denuncia ya fue radicada y avanza la investigación.

Por su parte, Bubola aprovechó para hacer un reclamo sensible: “Es una zona con muy poca iluminación y eso favorece este tipo de hechos. Necesitamos que se mejore la luz en el sector para que nadie más pase por esto”. El caso renueva la preocupación vecinal por la seguridad urbana y el estado de la vía pública en distintos puntos de la ciudad.