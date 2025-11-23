Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de Caleta Olivia se encuentra conmocionada tras un grave incidente vial ocurrido alrededor de las 21:00 horas del sábado en cercanías de la rotonda del barrio 17 de Octubre. Una pareja fue atropellada y arrastrada por dos cuadras por un conductor identificado como J.A.O., propietario de un taller mecánico ubicado frente al colegio Biología Marina.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, la denuncia, realizada por la madre de una de las víctimas, señaló que el hombre en cuestión se encontraba en estado de ebriedad (con 1,67 de alcohol en sangre) e intentó darse a la fuga tras el impacto. Incluso increpó a las víctimas y le quiso pegar a una joven, misma a la que había atropellado instantes antes.

La denunciante, madre de la damnificada, relató en redes sociales la angustia vivida al enterarse del suceso que involucró a su hija y su yerno. Según su testimonio, el hombre ebrio chocó el auto de la pareja cuando se encontraban en la rotonda.

El rodado fue secuestrado por Tránsito de la Municipalidad.

Al descender de sus vehículos para evaluar los daños y exigir una respuesta, el mecánico, lejos de cooperar, los atropelló y arrastró una distancia aproximada de dos cuadras, desde la rotonda del barrio 17 de Octubre hasta la zona de Lemar. Afortunadamente, y a pesar de la gravedad de la acción, la pareja solo sufrió raspaduras y moretones. “Los pudo haber matado o a cualquiera que cruzara“.

La situación del conductor se agravó significativamente, ya que no solo se le imputó la conducción bajo los efectos del alcohol, sino también la falta de documentación obligatoria al momento del siniestro. Se constató que el vehículo implicado carecía de seguro vigente y de la cédula de identificación del automotor.

Además del intento de fuga, la madre de la víctima señaló que, tras el atropello, el conductor “se hacía el vivo queriéndole pegar a mi hija después de que la atropelló”, lo que añadió un componente de agresión posterior al accidente. La mujer realizó la denuncia en la Comisaría Tercera caletense.

En medio de la impotencia y el caos, la rápida intervención de vecinos fue crucial para evitar un desenlace fatal y para que el conductor no lograra evadir su responsabilidad. La familia agradeció profundamente a un conductor de un Fiat Uno que ayudó a la pareja damnificada en el momento del accidente y a una señora que contuvo a la joven mujer para evitar que la situación escalara a mayores tras el incidente.