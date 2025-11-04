Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el corazón del barrio Rotary 23 de Caleta Olivia, un grupo de vecinas y voluntarios sostiene día a día un espacio de contención y ayuda social. El merendero del Rotary 23, dependiente de la Unión Vecinal, acompaña actualmente a unas 70 familias, brindando meriendas de lunes a viernes y un almuerzo semanal según la disponibilidad del presupuesto.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, la presidenta de la Unión Vecinal, María Vidal, explicó que “hasta marzo teníamos alrededor de 40 familias, pero desde agosto comenzaron a sumarse más vecinos, incluso trabajadores petroleros que quedaron sin empleo”.

La referente detalló que actualmente trabajan 18 personas, distribuidas en diferentes turnos, y destacó el acompañamiento del Municipio de Caleta Olivia, que aporta alimentos frescos a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

El merendero inició su tradicional campaña navideña para garantizar que ninguna familia del barrio pase las fiestas sin una cena ni un juguete.

El merendero inició su tradicional campaña navideña para garantizar que ninguna familia del barrio pase las fiestas sin una cena ni un juguete para los más pequeños. “Sabemos que hay familias que no tienen los recursos para celebrar. Por eso queremos que cada nene tenga su regalo y su familia una cena digna el 24 de diciembre”, expresó Vidal.

La colecta busca reunir 200 juguetes y alimentos no perecederos antes del 23 de diciembre. Para donar, los vecinos pueden acercarse a la sede de la Unión Vecinal del Rotary 23, de 9 a 20 horas, o contactarse a través de Facebook: “Merendero 11 de Noviembre”.

Asimismo, la dirigente destacó la colaboración de Rosita Agüero, reconocida como “la doctora de los juguetes”, quien “se ofreció a restaurar aquellos que lleguen dañados para que todos los chicos reciban uno en buenas condiciones”, señaló.

El merendero del Rotary 23, dependiente de la Unión Vecinal, acompaña actualmente a unas 70 familias, brindando meriendas de lunes a viernes y un almuerzo semanal según la disponibilidad del presupuesto.

La Unión Vecinal no solo brinda contención alimentaria. También ofrece talleres gratuitos de guitarra, reciclaje, huerta, lectura, zumba, taekwondo y boxeo, además de clases de apoyo escolar. “Somos un espacio abierto para toda la comunidad. Trabajamos con personas de todas las edades y buscamos generar oportunidades desde la educación, el arte y el deporte”, puntualizó Vidal.

El edificio también cuenta con un roperito comunitario, abierto durante toda la jornada, donde se puede donar ropa, calzado y útiles escolares. “Tratamos de que nada se desperdicie; todo lo que llega se reutiliza o se destina a quienes más lo necesitan”, agregó.

“Sabemos que hay familias que no tienen los recursos para celebrar. Por eso queremos que cada nene tenga su regalo y su familia una cena digna el 24 de diciembre”.

Vidal aseguró que el grupo de trabajo “no tiene bandera política” y que el merendero recibe a “todas las familias por igual, porque la necesidad no distingue colores ni militancias”. La presidenta contó además que organizan rifas y sorteos de canastas familiares para cubrir los gastos de materiales de los talleres y mantener el espacio. “Es un esfuerzo grande, pero vale la pena cuando vemos la sonrisa de los chicos. Lo importante es que nadie quede afuera”, concluyó.