La madre de la adolescente de 16 años que fue violentamente agredida durante la primera jornada de los Carnavales Caletenses 2026, la noche del 14 de febrero, Lorena Ramos, rompió el silencio con La Opinión Austral y relató la emboscada sufrida por su hija, la cual resultó con lesiones físicas y un profundo daño psicológico. La familia avanza con una querella civil, mientras la madre denuncia que la policía presente en el lugar no intervino hasta que un familiar se interpuso.

Se trata del hecho que fue publicado por este medio el pasado 15, sobre la joven que fue atacada por un grupo de cuatro jóvenes. Las agresoras la sorprendieron en el estacionamiento del Complejo Deportivo Municipal, la atacaron para hacerla caer y, una vez que estuvo en el suelo le siguieron pegando hasta que un familiar de la víctima intervino y le dio aviso al personal policial. Aunque las chicas escaparon del personal policial, fueron identificadas.

Ramos le contó a este medio que su hija, una chica de 16 años que, en ese momento, andaba acompañada de una prima de 12 y otros familiares, que su hija no conocía a las agresoras de ningún ámbito cercano, ni escolar, indicando que el conflicto parece originarse únicamente a través de redes sociales: “Supuestamente es una bronca que le tienen a mi hija que no sabemos por qué, porque la verdad no hay explicación”.

Según el testimonio, el ataque ocurrió en un instante en que la víctima se quedó atrás mirando su celular mientras estaba con su hermana y primas, momento en el que fue abordada: “Ahí vienen y la agarran, desprevenida, de espaldas. Le tiran los pelos y la tiran al piso para pegarle“. La menor solo pudo distinguir la vestimenta y los ojos de la agresora principal -una chica que resultó tener 17 años-, a quien luego identificó positivamente por una fotografía.

La madre de la víctima, que se encontraba cerca del lugar, trabajando en un puesto de comida, pudo auxiliar a su hija de inmediato. No obstante, expresó su indignación por la respuesta policial: “Lo indignante de esto es que la policía estuvo mirando este ataque hacia mi hija, pero no accedió en ningún momento”, comentó a este medio, totalmente afligida por lo sucedido con su hija y con la determinación de ir hasta el final de todo.

La intervención policial, según el relato de la madre de la adolescente, solo se produjo cuando el novio de la sobrina de la víctima intervino para defenderla. A pesar de los gritos de otro testigo pidiendo acción, los efectivos no detuvieron a las agresoras, quienes huyeron del lugar sin ser retenidas. Los dichos de Lorena estarían respaldados por el otro testigo.

Las consecuencias físicas para la joven fueron severas. La madre describió el estado de su hija al encontrarla: “Venía con toda la boca sangrando porque le partieron por dentro el labio, con todos los pelos, no sé, reboleados, y toda su ropa sucia de tierra, el brazo con sangre porque la arrastraron“. Asimismo, quedó con dolores en la pierna, el pie, la espalda y la cabeza, partes que “le duelen muchísimo“. La víctima manifestó que sentía “piñas, piñas, piñas por todos lados“.

Actualmente, el mayor impacto en la joven es psicológico: “Ella quedó muy afectada, quedó muy triste, la tengo en cama y no quiere levantarse“. La madre acudió a la Comisaría Primera para retirar la denuncia realizada el sábado, pero el expediente aún no estaba listo para entregar el número preventivo que requiere el abogado para iniciar la demanda civil.

Finalmente, a pesar de que el letrado le advirtió que el proceso judicial “lleva mucho tiempo“, la madre está decidida a que la principal autora “pague las consecuencias de que mi hija ahora está con mucho daño psicológico”, le comentó a La Opinión Austral. Además, dijo que la madre de la principal agresora sí se acercó a la comisaría la noche del ataque, luego de que Lorena Ramos se pusiera en comunicación con ella.