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Un impactante accidente de tránsito ocurrido durante la tarde de este martes sobre la Ruta Nacional N.º 3 volvió a poner en evidencia los riesgos que implica circular por los extensos corredores viales de Santa Cruz. Sin embargo, esta vez la noticia tuvo un desenlace que muchos calificaron como un verdadero milagro: una camioneta volcó violentamente y terminó apoyada sobre su techo, pero sus tres ocupantes resultaron ilesos.

El siniestro se produjo en las inmediaciones de la planta de Ósmosis, a unos ocho kilómetros del acceso norte de Caleta Olivia, uno de los sectores más transitados por quienes ingresan o salen de la ciudad petrolera.

Según la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, el vehículo involucrado fue una Toyota Hilux que se desplazaba en sentido norte-sur cuando, por causas que aún no fueron determinadas, el conductor perdió el control de la unidad.

La maniobra derivó en un despiste que terminó con la camioneta fuera de la cinta asfáltica. Segundos después, el vehículo comenzó a dar tumbos hasta quedar completamente invertido sobre la banquina, apoyado sobre su techo.

Las imágenes que dejó el accidente reflejaron la magnitud del impacto. La estructura de la camioneta sufrió severos daños materiales, con deformaciones visibles en distintos sectores de la carrocería, producto de la violencia con la que se produjo el vuelco. A pesar del escenario que encontraron los equipos de emergencia al arribar al lugar, la situación sorprendió incluso a los propios rescatistas. Los tres ocupantes del rodado, todos mayores de edad, habían logrado abandonar la camioneta por sus propios medios.

Las autoridades trabajando en el lugar. FOTO: INFO CALETA

Minutos después del accidente se activó un amplio operativo de emergencia que involucró a efectivos de la Policía de Santa Cruz, personal de Bomberos y agentes de Protección Civil, quienes acudieron rápidamente para asistir a los involucrados y asegurar la zona.

La prioridad inicial fue verificar el estado de salud de las personas que viajaban en la Hilux. Debido a la espectacularidad del vuelco, existía preocupación por posibles lesiones internas o traumatismos que no fueran visibles a simple vista. Por ese motivo, una ambulancia permaneció apostada en el lugar para realizar las evaluaciones médicas correspondientes y brindar asistencia inmediata en caso de ser necesario.

Sin embargo, tras ser examinados por el personal sanitario, se determinó que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones de consideración. Las fuentes consultadas indicaron que las tres personas se encontraban en buen estado general y no fue necesario trasladarlas al Hospital Zonal de Caleta Olivia.