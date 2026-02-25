Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras el crimen de Ulises Olima de 21 años, este miércoles se concretó un fuerte operativo en el barrio 2 de abril de la ciudad caletense.

Durante los rastrillajes, estuvo presente el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos quien comentó sobre la presencia de las fuerzas de seguridad en el barrio donde Olima, perdió la vida.

“Están haciendo controles en todos los edificios. Se hará un trabajo en cada una de las escaleras en el barrio de 2 Abril. Se está buscando todo lo que se pueda llegar a encontrar para agregar a la causa o para sacar de circulación a los malvivientes”.

Respecto a Luis Pintos, presunto autor del crimen, Prodromos indicó “Me llamaron a últimA hora, que ésta persona se quería entregar en el Ministerio de Seguridad. Esa fue la comunicación que hicieron, así que a primera hora lo tuvimos que buscar. La persona pudo declarar y físicamente se encontraba bien, pero asustado”.

El ministro comentó que serán más rigurosos en el barrio y opinó sin filtros “Nos vamos a poner más rigurosos. La verdad que es lamentable. Ayer pensaba en los padres: los padres se ponen a llorar y se quejan cuando pasan estas cosas, pero después es tarde. Creo que los padres de cada uno de esos que andan en las motos sin papeles, sin documentos y que saben que andan en malos pasos, deben ponerle límites. Pónganle límites a sus hijos, es feo verlos llorar cuando les matan a un hijo o cuando deben estar presos 15 años”.

Y añadió “Los padres de los menores en algunos casos, o de los mayores que están en esa vida nocturna con mala junta, por favor cuiden a sus hijos porque cuando se mueren lloran, pero después es tarde y buscan culpables. Después buscan responsables en la Justicia, en la Seguridad, en el Gobierno, cuando el único responsable de los hijos son los padres”, y agregó “Es importante recalcar nuevamente: los padres son responsables de sus hijos. No son más de quince personas los que se hacen los guapos diariamente y después terminan en estas desgracias, y viven con los padres. No son tipos que laburan, viven con los padres y encima se hacen los guapos, tienen que bajar un cambio” expresó con preocupación.

Además indicó que van a entablar diálogo con entidades para poder limpiar el barrio “Hay mugre por todos lados. Me parece que en vez de hacerse los guapos con los vecinos, se dediquen al barrio, porque no es un mal barrio, es un barrio hermoso, es el lugar donde viven y quizás en un futuro sus hijos vivan acá. Entonces vamos a ver cómo abordamos esto, a hablar con diferentes entes para adecuar el barrio, limpiarlo y que ellos lo cuiden. Nosotros vamos a hacer una avanzada, pero ellos tienen que empezar a cuidar su lugar”.