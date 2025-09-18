Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La mañana del miércoles en Caleta Olivia se vio alterada por un episodio que, de no mediar la rápida reacción de los bomberos, pudo haber terminado en tragedia. Una camioneta Ford EcoSport se incendió en la avenida Eva Perón al 700 y, gracias al accionar inmediato de la División Cuartel Quinto de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz, las llamas fueron controladas sin que se registraran heridos.

El alerta se dio poco después de las primeras horas del día, cuando vecinos de la zona advirtieron humo que salía desde los conductos de ventilación del vehículo. Según pudo saber La Opinión Austral, la llamada de emergencia movilizó a un equipo de cuatro efectivos que llegó al lugar en cuestión de minutos, encontrándose con la camioneta aún encendida y en riesgo de que el fuego se propagara a toda la carrocería.

Bomberos desconectando la batería de la camioneta. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El operativo demandó maniobras rápidas y precisas. Los bomberos desmontaron los plásticos de la unidad para acceder al foco ígneo y sofocarlo con el equipamiento adecuado. Según el parte oficial, la causa del incendio fue accidental, provocada por el contacto del múltiple de escape con material combustible acumulado en el vehículo.

El hecho puso en alerta a los transeúntes y automovilistas que circulaban por una de las arterias más transitadas de Caleta Olivia, donde por algunos minutos el tránsito se vio interrumpido. Sin embargo, la situación fue controlada con eficiencia y no fue necesario el traslado de personas al hospital local, ya que no hubo víctimas ni heridos.

La camioneta sufrió daños materiales en la zona afectada, pero el fuego no llegó a extenderse al motor ni al habitáculo, lo que evitó una pérdida total.