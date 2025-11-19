Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En horas de la tarde del lunes 17 de noviembre, en pleno temporal que azotó con fuerza a Caleta Olivia, se registró un nuevo hecho de inseguridad en la zona del barrio 150 Viviendas. Eran aproximadamente las 14:00 horas cuando una mujer de 29 años fue interceptada por un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta de color negro.

El modus operandi fue el clásico “motochorro“, de acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, ya que el individuo se acercó a la víctima, le preguntó por la hora, y en ese instante, le arrebató de sus manos su teléfono celular marca Moto G 04S, color naranja, para luego darse a la fuga.

Tras el suceso, se iniciaron las diligencias de rigor correspondientes, la causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 2. La División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz informó que se realizaron los procedimientos pertinentes con el personal del Gabinete Criminalístico.