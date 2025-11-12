Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un joven de 26 años fue víctima de un violento robo a horas de la noche del martes. Eran aproximadamente las 22:30 horas, cuando se encontraba egresando de un inmueble. Al caminar, fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta 110 cc o carente de plásticos.

Los asaltantes lo abordaron inmediatamente. El acompañante del conductor le exhibió un elemento que el denunciante identificó como similar a un arma de fuego calibre 9mm. Bajo intimidación, los sujetos exigieron la entrega de sus pertenencias y le sustrajeron un teléfono celular. Tras hacerse con el botín, los delincuentes se dieron a la fuga rápidamente por un pasaje sin nombre.

El damnificado no resultó lesionado en el altercado y no se profirieron términos intimidatorios más allá de la exigencia de entrega de los bienes. El joven indicó que podría reconocer al acompañante si lo vuelve a ver, aunque no estaba en condiciones de realizar un retrato hablado. Intervino el Juzgado de turno.