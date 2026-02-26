Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Los investigadores hallaron municiones y réplicas de armas de fuego, celulares y armas de aire comprimido en los altillos del barrio 2 de Abril”, comentó una fuente de la Policía de Santa Cruz consultada por el diario La Opinión Austral sobre las tareas que realizó personal de la División de Investigaciones (DDI) de zona norte en las torres y los altillos del populoso.

Distintas fuerzas trabajan en los monobloks del barrio. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Se trata de un amplio operativo que se realizó el miércoles 25 desde horas tempranas y se extendieron hasta horas de la tarde noche. El juez Villalon Lezcano, subrogante en el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 2, libró una orden a la DDI para realizar el registro de todos los altillos de las escaleras del barrio. Más de 120 efectivos policiales de distintas divisiones trabajan en la zona.

Además, las tareas se realizaron en forma mancomunada con personal del Gabinete Criminalístico, Comando de Patrullas, Fuerzas Especiales, Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), Infantería y Cuerpo de Prevención Barrial (CPB). El fuerte operativo requirió cerrar el barrio y solo permitir en ingreso de vecinos de la zona, pero no su egreso.

Personal del GOM en el barrio. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Las redes sociales se inundaron de comentarios de vecinos y vecinas que se quejaron y manifestaron “nos tienen encerrados en nuestro barrio” y “no tienen en cuenta que acá también viven ciudadanos de bien y no somos todos delincuentes“. Muchos destacaron la imposibilidad de salir de sus casas hasta para ir a trabajar.

Personal cerró las principales calles del barrio. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Al margen de esto, se esperan nuevas medidas por parte de la Justicia que seguramente serán materializadas por personal de la DDI. Fuentes consultadas por La Opinión Austral comentaron que hasta el momento no hay nada nuevo con respecto a la investigación sobre el primer homicidio que sacude a la localidad de El Gorosito.

Así trasladaban a Luis Pintos, presunto autor del crimen de Olima. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Pintos sigue detenido

Luis Pintos, el hombre de alrededor de 22 años señalado por los testigos como el presunto autor del asesinato de Ulises Olima, se encuentra alojado en las instalaciones del Servicio Penitenciario de la localidad de Pico Truncado, luego de entregarse por decisión propia y consejo de su abogado, el doctor Marcelo Fernández.

El sospechoso ya fue indagado por el magistrado Lezcano y continúa detenido a la espera de que resuelva su situación procesal, algo que ocurrirá luego del plazo de 10 días hábiles. Hasta el momento no se sabe si Pintos declaró ante el juez o hizo uso de su derecho de negarse a declarar.

Luis Pintos, detenido por el crimen de Ulises Olima en Caleta Olivia.

Cabe recordar que Pintos se entregó el martes pasado, luego que se diera a conocer el pedido de captura que pesaba sobre él. El joven llegó a la sede del Ministerio de Seguridad, permaneció cerca de dos horas, hasta que fue trasladado a una dependencia policial de otra localidad por razones de seguridad, como paso con la detención de Tomás Prat por el asesinato de Nahuel Marcial.