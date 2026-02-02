Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lo que había comenzado como una jornada intensa de fútbol regional terminó teñido por la tragedia. En las últimas horas se conoció que uno de los integrantes de la comitiva arbitral que dirigió el encuentro entre Boxing Club de Río Gallegos y La Amistad de Cipolletti falleció tras un violento accidente de tránsito ocurrido en la zona norte de Santa Cruz, cuando regresaban hacia la provincia de La Pampa.

Agentes sacando a una de las víctimas. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas se pudo establecer que el siniestro se produjo a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, en un sector de la Ruta Nacional N° 3 cercano al Cañadón Minerales, un tramo conocido por su geografía irregular, fuertes vientos y extensas rectas que suelen exigir máxima atención al volante.

El rodado quedó destrozado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Por causas que aún son materia de investigación, la camioneta en la que viajaban los árbitros sufrió un grave incidente que dejó a sus ocupantes con lesiones de diversa consideración.

En el vehículo se trasladaban el árbitro principal Cristian Rubiano, junto a sus asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz, y el cuarto árbitro Emanuel Leguizamón, todos vinculados al ámbito arbitral de Santa Rosa, La Pampa. Los cuatro habían sido designados para impartir justicia en el trascendental cruce patagónico del Torneo Regional Amateur, un partido que finalizó 2 a 2 y que mantuvo en vilo a hinchas y protagonistas hasta el último minuto.

Tras cumplir con su labor en Río Gallegos, la terna emprendió el viaje de regreso a su provincia natal, como ocurre habitualmente con los jueces que recorren largas distancias para cubrir compromisos en el fútbol del interior. Sin embargo, el trayecto por las rutas patagónicas, extensas y muchas veces desafiantes, se convirtió en escenario de un hecho dramático.

Cristian Rubiano, junto a los asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz, y el cuarto árbitro Emanuel Leguizamón. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Con el correr de las horas, y a partir de información que comenzó a circular en el ambiente deportivo, se confirmó que uno de los ocupantes de la camioneta perdió la vida como consecuencia del impacto. Hasta el momento no se difundió oficialmente la identidad de la persona fallecida, en resguardo de los familiares y a la espera de las comunicaciones formales. Los otros integrantes de la comitiva fueron asistidos tras el siniestro, mientras se aguardan precisiones sobre su estado de salud.