La ministra de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci realizó una recorrida por API (Astillero Patagónicos Integrados) SPI Astilleros en el puerto de Caleta Paula para ver el avance de las obras.

“Es una obra que con gran decisión política el gobernador decidió retomar después de muchos años de abandono. Es un trabajo en forma conjunta, trabaja el público con el privado y, en este caso, generando trabajo para una localidad como Caleta Olivia tan afectada por aspectos económicos. Venir hoy acá y ver que de acuerdo a lo proyectado hay más personal y que el grado de avance es superior al proyectado para esta época, nos llena de orgullo y nos pone muy felices“, manifestó la ministra Ricci a La Opinión Austral.

Además, destacó el trabajo que se está realizando con respecto a la capacitación profesional y el trabajo técnico. “Es muy importante para Caleta Olivia”, indicó.

Previamente, la ministra recorrió el sector donde se están colocando defensas. “Es una inversión que el Gobierno de la provincia de Santa Cruz está haciendo, es de más de 800 millones de pesos que se suman a la de hace pocos días en Puerto Deseado. Es un gobierno que está realizando inversiones para mejorar la producción de la provincia“, señaló.

“Hace 20 años que se necesitaban estas defensas y era una obra que no se hacía. Es una obra compleja porque se puede trabajar pocos días ya que se necesitan estas mareas bajas. Se van a colocar cuatro ahora y mientras tanto se van haciendo otros trabajos. Es un trabajo técnico importantísimo que da mayor seguridad y que permiten que nuestros puertos estén mejor para recibir las inversiones que seguimos recuperando. Hoy Caleta Olivia tiene la posibilidad de recuperar el trabajo con empresas que habían decidido irse de la provincia y hoy están de vuelta, esto significa más trabajo para la gente de Caleta Olivia”, valoró este jueves durante su recorrida por el sector del astillero.

“Que podamos traer mayor cantidad de empresas significa mayor cantidad de generación de empleo”. NADIA RICCI, MINISTRA DE PRODUCCIÓN, COMERCIO E INDUSTRIA

La ministra también valoró que “se logró la certificación de final de obra del puerto, esto permite ampliar la eslora y que puedan venir barcos a hacer logística. Es un trabajo de gran inversión por parte de la provincia con una mirada estratégica y productiva del gobernador Claudio Vidal“.

“Si bien es un astillero que nunca dejo de trabajar, lo hizo con barcos muy pequeños, pero este astillero va a ser el astillero de Sudamérica, en cuanto a su capacidad de poder atender barcos de gran eslora, para nosotros va a ser un orgullo, más con la historia de abandono que tiene”, repasó.

Adelantó que en enero-febrero 2027 “seguramente vamos a estar acompañando cuando ya se pueda poner el primer barco de gran tamaño”.

“Estamos haciendo de estos puertos, antes catalogados como puertos sucios, todo un trabajo con los trabajadores, con las empresas. Hay que destacar el trabajo enorme que hacen los trabajadores para recuperar la credibilidad y que podamos traer mayor cantidad de empresas significa mayor cantidad de generación de empleo“, concluyó.